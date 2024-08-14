Член жюри, который вынес решение по апелляции на бронзовую медаль команды США Джордана Чилеса, имеет историю представления Румынии в судебных делах

Их попытки вернуть бронзовую медаль, которую Чайлз считала своей после упражнения на полу на Олимпиаде в Париже, сталкиваются с все более странными препятствиями, и в этой запутанной истории вчера появился новый поворот.

Глава трехчленной комиссии в Спортивном арбитражном суде (CAS), которая постановила, что первоначальное расследование США по поводу оценки упражнения Чайлз на полу было подано после срока в одну минуту и присудило третье место румынке Ане Ба̌рбосе в субботу, в течение многих лет представлял интересы Румынии.

В комиссию входили доктор Хамид Г. Гарави, Филипп Сандс и Сунг Лу, председателем которой был Гарави, согласно CAS. Резюме Гарави, размещенное на сайте CAS, перечисляет несколько юридических дел, в которых он представлял Румынию в арбитражных процессах.

Международный институт по предупреждению и разрешению конфликтов первым сообщил о юридических связях Гарави с Румынией.

В ответ на запрос комментария Гарави направил CNN в CAS. CNN связалась с CAS по поводу возможного конфликта интересов в комиссии.

В заявлении, данном Нью-Йорк Таймс, CAS заявило: "В соответствии с руководством по конфликтам интересов, выпущенным Международной ассоциацией юристов (IBA), CAS нет причин удалять арбитра, сделавшего такое раскрытие, если стороны не возражают против его назначения".

Что было названо одним из лучших Олимпийских игр всех времен, было омрачено путаницей, разочарованием и обвинениями в некомпетентности, предъявленными к руководящим органам.

Сначала Ба̌рбоса думала, что у нее есть медаль, пока команда США не успешно обжаловала оценку судей упражнения Чайлз, подняв американку с пятого места на третье и создав мгновенно знаковое изображение первой в истории полностью черной подиумной команды в художественной гимнастике. Чайлз держала медаль всего пять дней, прежде чем CAS присудило ее Ба̌рбосе.

Дела усложняются из-за плохой коммуникации перед решением суда.

По словам корреспондента CNN Крисчен Бреннан, CAS уведомило не тех официальных лиц США о слушании в субботу.

Теперь команда США заявляет, что у них есть видеодоказательство того, что их апелляция была подана в пределах назначенной 60-секундной оконцовки, но США по гимнастике заявляют, что CAS сообщило им, что, согласно своим собственным правилам, решение не может быть пересмотрено "даже при представлении убедительных новых доказательств".

В понедельник США по гимнастике заявили, что будут "продолжать использовать все возможные пути и процедуры апелляции, в том числе в Швейцарский Федеральный Трибунал, чтобы гарантировать справедливую оценку, позицию и медаль для Джордана".

Тем временем Чайлз удалила себя из социальных сетей, опубликовав четыре сломанных сердечка после решения CAS в субботу. Обе сейчас в подвешенном состоянии, оказавшись в середине высокоэмоционального хаоса, вызванного одним из самых значительных спортивных соревнований в мире.

Олимпийский и Паралимпийский комитет США, кажется, исчерпал варианты, но заявил, что будет работать "настойчиво, чтобы разрешить этот вопрос быстро и справедливо".

Трудно представить себе справедливое решение, но если кто-то думает, что это будет решено быстро, их следует напомнить о другой сцене на летних играх в Париже.

Два дня после окончания соревнований по художественной гимнастике девять американских фигуристов вышли на солнце под Эйфелевой башней, чтобы получить свои золотые медали с командного события на зимних Олимпийских играх в Пекине.

Они ждали их два с половиной года.

Текущий спор о бронзовой медали в художественной гимнастике на Олимпиаде в Париже вызвал дискуссии о роли спортивного арбитража, с критиками, сомневающимися в беспристрастности Спортивного арбитражного суда при рассмотрении дел, связанных с нациями, представленными его президентами.

В свете повышенной общественной озабоченности бронзовой медалью в художественной гимнастике поклонники и зрители с нетерпением следят за этим спортом как свидетельством непредсказуемости и сложности, которые sometimes могут затмевать даже самые прославленные спортивные мероприятия.

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