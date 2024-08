- Член королевской семьи принцесса Марта Луиза связывает себя узами брака с духовным целителем.

Вершина их необычной истории любви: Норвежская принцесса Марта Луиза и самопровозглашённый шаман Дюрек Верретт скрепили свой союз на потрясающем Геиррангерфьорде. Через два года после помолвки дочь короля Харольда V и её американский партнёр обменялись клятвами в частной церемонии в шатре. Новости были подтверждены представителем свадьбы норвежским СМИ, исключённым из-за эксклюзивных прав, предоставленных ведущему британскому журналу о знаменитостях.

Один из гостей описал церемонию для радиовещателя NRK как "совершенно захватывающую" с душевной музыкой и изобилием нежности. "Мы были очень тронуты." Другой гость сказал газете "Verdens Gang": "Голливуд в Геиррангере. Это было потрясающе красиво."

Пара оставалась скрытой за белыми драпировками, но телеканал TV 2 ненадолго показал принцессу в белом свадебном платье и жениха в смокинге, обнимающихся с королём. Теперь, став мужем Верретта, он официально becomes a member of the royal clan. Несмотря на это, ему не будет присвоено звание.

Свадьба Марты Луизы: Метте-Марит в традиционном наряде

После послеобеденного чаепития и коктейлей в ближайшем отеле вечером состоялось роскошное празднование свадьбы для пары и 350 приглашённых гостей. Многие гости прошли по красной ковровой дорожке в традиционной норвежской одежде перед церемонией.

В то время как король Харольд и кронпринц Хокон были в смокингах и костюмах соответственно, королева Соня, кронпринцесса Метте-Марит и принцесса Ингрид Александра и принц Сверре Магнус были в традиционной одежде. Сын Метте-Марит от предыдущего отношения, Marius Borg Høiby, отсутствовал. Он недавно был вовлечён в обвинения в насилии.

Скандальная пара с пристрастием к эзотерике

Марта Луиза, старший ребёнок королевской четы и старшая сестра наследного принца Хакона, четвёртая в очереди на норвежский трон. Это второй брак принцессы; она была ранее замужем за писателем Ари Бехном с 2002 по 2017 год и имеет троих дочерей. Она известна своим интересом к спиритуализму и эзотерике.

Верретт утверждает, что является шаманом шестого поколения в своей семье. 49-летний человек из Калифорнии стремится помочь людям открыть свою внутреннюю силу духовно. "Шаманство в основном означает, что я служу проводником в мир духов", - сказал он как-то. Критики обвиняют его в распространении сомнительных идей о болезнях и их происхождении, но он это отрицает, заявляя, что его неправильно понимают и иногда сталкивается с расизмом.

Пара объявила о своих отношениях в 2019 году после знакомства через общих знакомых. С тех пор они пережили скандалы, в том числе критику в адрес Верретта за пропаганду нетрадиционных методов лечения, таких как его утверждение, что медальон, который он продавал, помог ему преодолеть COVID-19.

Скандалы вокруг антикоронавирусной медальон и титула принцессы

Часто пара обвиняется в использовании титула Марты Луизы в коммерческих целях. Это обвинение возникло с самого начала их отношений, когда они отправились в тур "Принцесса и шаман". В том же году было принято решение, что Марта Луиза больше не будет использовать свой титул в деловых целях. В 2022 году она finally resigned from all official duties for the royal house to distinguish her role at court from her professional activities.

Во время приготовлений к свадьбе возникли скандалы, например, спор из-за эксклюзивного контракта с журналом "Hello!": вопреки традициям, пара продала эксклюзивные права на свою свадьбу и приём в журнал за неразглашённую сумму. Также сообщается, что команда Netflix приобрела права на фильм. В то время как местные СМИ были исключены из самых важных моментов свадьбы, многие указали, что они были исключены из важных событий.

Празднование свадьбы длилось несколько дней. Марта Луиза и Дюресс ранее праздновали со своими гостями, в основном из Норвегии и США, в течение двух предшествующих дней. В ближайшем городе Алессунде состоялся приём, а в Геиррангере -party сalsa, где пара очаровала своих гостей своими живыми танцами.

На самой свадьбе и приёме присутствовали иностранные монархи, хотя и меньше, чем на первой свадьбе Марты Луизы. Принцесса Виктория Швеции присутствовала со своим мужем принцем Даниэлем, её братом принцем Карлом Филиппом и его женой принцессой Софией. Принц Константийн и принцесса Лауретен из Нидерландов также были среди гостей.

