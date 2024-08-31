- Член королевской семьи принцесса Марта Луиза связывает себя с шаманом

Вершина их необычного любовного пути с потрясающим пейзажем: Норвежская королевская наследница Марта Луиза (52) и самопровозглашённый шаман Дюрек Верретт (49) узаконили свой союз на потрясающем Гейрангер-фьорде. Два года спустя после помолвки дочь короля Харальда V и её американский компаньон скрепили свои клятвы в частной церемонии в шатре. Представитель свадьбы подтвердил это норвежским СМИ, но из-за эксклюзивных прав, предоставленных британскому журналу знаменитостей.

Свидетель описал церемонию как "совершенно чарующую" сospel музыкой и "обилием нежности". "Нас действительно тронуло." Другой гость сказал газете "Верденс Ганг": "Голливуд встречается с Гейрангером. Это было действительно красиво."

Пара оставалась скрытой за белыми простынями, но TV2 показала принцессу Марту в белом свадебном платье и Дюрека, обнимающегося с королём. Своей свадьбой на Марте Луизе Верретт стал неотъемлемой частью королевской семьи, но без титула.

После свадьбы чай и последующие коктейли в ближайшем отеле, пара и 350 гостей присоединились к грандиозному свадебному приёму. Перед церемонией многие гости прошли по красной ковровой дорожке, многие в традиционной норвежской одежде.

Король Харальд (87) и кронпринц Хокон (51) были в смокингах и костюмах соответственно, в то время как королева Соня (87), кронпринцесса Метте-Марит (51), принцесса Ингрид Александра (20) и принц Сверре Магнус (18) были в традиционных нарядах. Сын Метте-Марит от предыдущего союза, Марийс Борг Хёибю (27), отсутствовал. Недавно против него выдвинуты обвинения в насилии.

Необычная пара с склонностью к мистицизму

Марта Луиза, старшая дочь королевской семьи и старшая сестра Хокона, занимает четвёртое место в норвежской линии наследования. Это её второй брак; она была замужем за писателем Ари Бёхом (1972-2019) с 2002 по 2017 год и имеет трёх дочерей. Она известна своей страстью к спиритуализму и мистическому миру.

Верретт утверждает, что он шести поколений шаман из Калифорнии. 49-летний мужчина заявляет, что помогает людям открывать свою внутреннюю духовную силу. "Шаманство в основном означает, что я служу проводником в духовный мир", - однажды сказал он. Критики критикуют его за продвижение сомнительных теорий о болезнях и их происхождении. Он считает себя неправильно понятым и, временами, жертвой расизма.

Пара открыто объявила о своих отношениях в 2019 году после знакомства через общих друзей. С тех пор они столкнулись с многочисленными скандалами, в том числе критику Верретта за продвижение альтернативной медицины. Он утверждал, что медальон, который он продавал, помог ему справиться с COVID-19.

Также возникли скандалы вокруг антикоронального медальона и титула Марии Луизы.

Пара неоднократно обвинялась в использовании титула принцессы Марты Луизы в коммерческих целях. Это подозрение возникло в ранние годы их отношений, когда они отправились в турnee под названием "Принцесса и шаман". В том же году было решено, что Марта Луиза больше не будет использовать свой титул в коммерческих целях. В 2022 году она ушла со всех официальных обязанностей королевского двора, чтобы четко разделить свою роль в дворе и коммерческие начинания.

Во время подготовки к свадьбе возникло много скандалов, последний из которых - эксклюзивный контракт с журналом знаменитостей "Hello!": вопреки традициям, пара продала эксклюзивные права на фотографии своей свадьбы и приёма журналу за неразглашённую сумму. Также сообщается, что команда Netflix приобрела права на фильм. Местные СМИ были исключены из самых важных моментов свадьбы - ситуация, которую многие нашли абсурдной.

Многодневные свадебные торжества

Скандалы не омрачили праздничное настроение. Марта Луиза и Дюрек уже отмечали с гостями, в основном из Норвегии и США, в течение двух дней. В соседнем А́лесунде состоялась встреча, за которой последовала сальса-пати в Гейрангере, где пара очаровала гостей своими танцами.

На самой свадьбе и приёме присутствовали иностранные монархи, но меньше, чем на первой свадьбе Марты Луизы. Принцесса Виктория (47) Швеции присутствовала с мужем принцем Даниэлем (50), её братом принцем Карлом Филиппом (45) и его женой принцессой Софией (39). Также присутствовали принц Константийн (54) и принцесса Лауэнтьен (58) из Нидерландов.

Во время трогательных речей на сальса-пати Марта Луиза призналась: "Я люблю тебя, Дюрек, больше, чем слова могут выразить." Позже, танцуя в свете софитов, гость заметил: "Было очевидно, что их любовь друг к другу была настоящей звездой этого необычного праздника."

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