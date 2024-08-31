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Член королевской семьи принцесса Марта Луиза и духовный гид шаман Веррет обменялись брачными клятвами

 and  Yaroslav Smith
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- Член королевской семьи принцесса Марта Луиза и духовный гид шаман Веррет обменялись брачными клятвами

Старшая дочь норвежской королевской семьи Марта Луиза (52) и американский шаман шестого поколения Дюрек Верретт (49) официально стали мужем и женой. Церемония состоялась в тайной церемонии на фьорде Гейрангер, как сообщает представитель отдела связей с общественностью мероприятия агентству NTB и различным норвежским СМИ. После послеполуденного чаепития и коктейлей в соседнем отеле вечер был наполнен пышным свадебным праздником для пары и их 350 приглашенных гостей. Многие гости прошли по красной ковровой дорожке, некоторые в традиционной норвежской одежде, перед церемонией.

Марта Луиза - старший ребенок короля Харальда V (87) и королевы Соньи (87), а ее младший брат, наследный принц Хаакон, должен унаследовать трон. Будучи четвертой в очереди наследования, Марта Луиза вышла замуж второй раз, ранее в 2002-2017 годах состоя в браке с писателем Ари Бёхом (1972-2019), с которым у нее трое детей.

Верретт объявил себя духовным наставником, помогающим людям открывать свою внутреннюю силу. Марта Луиза также известна своей страстью к духовным и эзотерическим областям.

Бракосочетание принцессы и необычного шамана вызвало недовольство из-за сомнительных деловых связей, даже накануне свадьбы. Отступив от традиций, пара продала эксклюзивные права на фотографии церемонии и празднования знаменитому британскому журналу "Hello!" за неразглашаемую сумму. Сотрудники Netflix также, якобы, приобрели права на съемку их особого дня. Норвежские СМИ в основном были исключены из документирования знаменательных моментов свадебных торжеств.

Несмотря на то, что Марта Луиза - дочь короля Норвегии и королевы Соньи, она выбрала выйти замуж за Дюрека Верретта, американского шамана шестого поколения, на тайной церемонии в Соединенных Штатах. Их необычное решение продать эксклюзивные права на фотографии своей свадьбы и права на съемку известному журналу и Netflix соответственно, привлекло значительное внимание и вызвало споры.

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