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ПанорамаНовостиРоскошная яхта

Член команды обсуждает последние моменты на борту байесовского корабля.

В середине августа трагически затонула роскошная яхта "Байезиан", в результате чего погибло семь человек. С тех пор правоохранительные органы проводят расследование, даже выказывая сомнения в капитане судна. Новые данные указывают на то, что одного из его коллег могут прикрывать.

 and  Ksenia Johnson
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Яхта 'Байесовский' считалась не-parametрической.
Яхта 'Байесовский' считалась не-parametрической.

- Член команды обсуждает последние моменты на борту байесовского корабля.

Примерно через две недели после опрокидывания роскошной яхты "Байезиан" член экипажа поделился своими воспоминаниями о роковой ночи. Как сообщает итальянское новостное агентство "Анса", член экипажа Мэтью Гриффитс заявил: "Я разбудил капитана, когда ветер достиг двадцати узлов". После того, как его разбудили, капитан приказал разбудить всех остальных. Гриффитс был среди 22 человек, находившихся на роскошной яхте, затонувшей всего в нескольких сотнях метров от гавани Портичелло на Сицилии 19 августа. К сожалению, в этой трагедии погибли семь человек, в том числе богатый владелец яхты Майк Линч и его 18-летняя дочь.

Гриффитс, находившийся на вахте во время инцидента, сказал "Ансе": "Корабль накренился, и мы были брошены в воду. После этого мы смогли выбраться на поверхность и пытались спасти как можно больше людей". Капитан Джеймс Катфилд яхты "Байезиан" проявил исключительную храбрость в эти трудные времена. "Мы цеплялись за борта (корабля). Мы спасли тех, кого смогли". Катфилду удалось спасти молодую девушку и ее мать. Итальянские власти сейчас тщательно изучают tanto Катфилда, как и Гриффитса, а государственный прокурор также расследует инженера Тима Паркера Эйтона.

Капитан роскошной яхты "Байезиан" хранит молчание

Как заявили его адвокаты, капитан Катфилд воспользовался правом на молчание, когда его недавно допрашивал государственный прокурор. Они заявили, что он "измотан" и нуждается во времени, чтобы подготовить свою защиту.

Несмотря на свидетельства выживших, которые подтверждают героические действия Катфилда, причины опрокидывания остаются загадкой. Морские эксперты считают, что яхта "Байезиан", построенная известным итальянским производителем "Пертини Нави", должна была выдерживать такие штормы. Тем не менее, она, похоже, не смогла выдержать их так быстро.

Расследователи из Термини Имерезе, близ Палермо, заявили, что их расследование займет некоторое время, так как кораблекрушение еще предстоит поднять. Подъем судна оценивается минимум в 17 миллионов евро.

Несмотря на продолжающееся расследование, роскошная яхта "Байезиан", ранее принадлежавшая богатому Майку Линчу, вскоре будет поднята на поверхность в ходе дорогостоящей операции по спасению. Опущенная и брошенная "роскошная яхта" будет поднята, скорее всего, итальянскими морскими экспертами, по оценкам, за 17 миллионов евро.

В то время как планируется операция по спасению, капитан роскошной яхты "Байезиан", капитан Джеймс Катфилд, продолжает хранить молчание, не раскрывая никакой информации о трагическом инциденте.

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