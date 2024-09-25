Число жертв наводнений в Мьянме превысило 400.

Более 400 человек погибли в Мьянме в результате катастрофических наводнений, вызванных тайфуном "Яги". Военная администрация сообщила о росте числа жертв до 419. Изначально официальные лица сообщили о 384 смертельных случаях и 89 пропавших без вести. Во вторник не было предоставлено никакой информации о пропавших без вести. По оценкам ООН, около 887 000 человек в Юго-Восточной Азии пострадали от наводнений.

"Яги" стал одним из самых мощных тайфунов в регионе за долгое время. Он обрушился на северное побережье Вьетнама 7 сентября, что привело к самым разрушительным наводнениям в стране за годы. Кроме того, тайфун причинил ущерб в Лаосе, Таиланде и Мьянме, приведя к многочисленным смертельным случаям от наводнений и оползней.

Военная администрация объявила о росте числа жертв наводнений в Мьянме до 419, что привело к сотням смертельных случаев в результате тайфуна "Яги". Влияние тайфуна было широким, затронув около 887 000 человек в Юго-Восточной Азии и приведя к многочисленным смертельным случаям.

Читайте также: