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Число занятости превысило все прогнозы, что вызвало волну недовольства по поводу Федеральной резервной системы.

Недавно Федеральный резерв снизил процентные ставки на существенные 0,5%, стремясь защитить рынок труда от возможного ухудшения, как объявил председатель Джером Пауэлл на пресс-конференции после объявления этого решения.

 and  Grigoriy Williams
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Флаг США украшает здание Федеральной резервной системы 3 октября в Вашингтоне, округ Колумбия.
Флаг США украшает здание Федеральной резервной системы 3 октября в Вашингтоне, округ Колумбия.

Число занятости превысило все прогнозы, что вызвало волну недовольства по поводу Федеральной резервной системы.

В пятницу, когда данные показали, что рынок труда более активен, чем ожидал председатель Федеральной резервной системы, некоторые аналитики воспользовались случаем, чтобы заняться любимым занятием, как выразился главный экономист Boston Consulting Group Филипп Карлссон-Сзлезак, - критиковать ФРС.

Например, главный глобальный стратег Principal Asset Management Сима Шах в своем сообщении задалась вопросом: "На самом деле ли ФРС нужно было снижать ставки в сентябре, а тем более на 0,5 процентных пункта?" А главный международный экономист ING Джеймс Найтли заявил: "При таких данных ФРС должна была повышать ставки, а не снижать".

Даже до сентябрьского снижения ставок ФРС некоторые инвесторы критиковали центральный банк за то, что он не снизил ставки на своем июльском заседании, и утверждали, что официальные лица отстают от ситуации. Пороу защищал это решение на пресс-конференции, заявляя, что ФРС не играет в догонялки.

Конечно, критика ФРС не новость. Сами официальные лица центрального банка признают неопределенность своей работы, особенно когда экономика переживает поворотные моменты. Но попытка расшифровать эту неопределенность является неотъемлемой частью их обязанностей.

Нет единого мнения о здоровье и траектории экономики. Экономисты не всегда соглашаются, что означает, что ФРС всегда будет сталкиваться с критикой.

Даже сами официальные лица ФРС не всегда соглашаются с действиями центрального банка, как член правления ФРС Мишель Боуман, единогласно возражавшая против решения ФРС снизить ставки на 0,5 процентных пункта в сентябре. Она предпочла бы снижение на 0,25 процентных пункта, объяснив в своем заявлении, что "более масштабное решение комитета может восприниматься как преждевременное празднование победы в нашем мандате по стабильности цен".

Если бы официальные лица ФРС не были готовы следовать данным, даже если они ведут в неожиданном направлении, они не смогли бы реагировать на непредвиденные события - например, на отчет о занятости, который превзошел все ожидания.

"Это не точная наука", - признают официальные лица ФРС, не скрывая, что они не всегда уверены в том, как будет развиваться экономика США. На самом деле, в своих заявлениях о ставках они часто пишут: "Взгляд на экономику неопределенен". Перевод: Мы не полностью уверены в том, что произойдет, но вот наш лучший прогноз.

Это не отрицает сложные экономические прогнозы, которые создают аналитики и сотни исследователей в ФРС на основе надежных правительственных данных и в некоторых случаях реальных данных в режиме реального времени от частных предприятий.

Но экономика - это не точная наука. Это сложная и запутанная паутина финансовых решений, которые принимают люди.

"Это не точная наука, даже если некоторые люди иногда притворяются, что это так", - сказал Карлссон-Сзлезак. "ФРС пытается все это сделать, глядя в зеркало заднего вида, потому что все данные описывают прошлое, и у вас есть люди, которые кричат на вас с Уолл-стрит, Вашингтона и прессы, что вы глупы".

Он отметил "тенденцию в нашей общественной дискуссии" к "разбору вещей и превращению их в нечто отрицательное".

На данный момент, с инфляцией, приближающейся к целевому уровню ФРС в 2% и рынком труда, продолжающим демонстрировать сильные показатели, оптимисты, кажется, переживают момент.

"Я более оптимистична сегодня, чем была вчера - и я была оптимистична тогда", - написала в своем сообщении в пятницу Джина Болвин, президент Bolvin Wealth Management Group.

Постоянно сильные данные о рынке труда имеют потенциальные Implications для экономики и бизнеса, так как некоторые аналитики теперь спорят о том, были ли необходимы или достаточны снижения ставок ФРС.

Размышляя о сложной природе экономики, главный экономист Boston Consulting Group Филипп Карлссон-Сзлезак признал, что роль ФРС заключается в принятии решений на основе прошлых данных и работе с постоянной критикой со стороны различных секторов.

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