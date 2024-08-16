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ЭкономикаНовостиГермания

Число разрешений на строительство продолжает снижаться

В Германии, мало квартир построены.

 and  Michael Bootcampf
Время чтения 1 минута
Индивидуальных домов почти не утверждают больше.
Индивидуальных домов почти не утверждают больше.

- Число разрешений на строительство продолжает снижаться

В Германии число одобренных новых жилых единиц снижается. В июне было одобрено 17 600, что на 19% меньше, чем в предыдущем году, согласно Федеральному статистическому управлению. В первом полугодии было одобрено только 106 700 новых жилых единиц, что на 21,1% меньше, чем в первом полугодии 2023 года.

Политическая цель в 400 000 новых жилых единиц становится все более далекой. Наибольшее снижение произошло в отношении отдельно стоящих домов, где в первом полугодии было одобрено 18 600 единиц, что на 30,9% меньше. Причинами являются высокие затраты на строительство и дорогое финансирование.

Уведомление Destatis Разрешения на строительство 6/2024

Политическая цель строительства 400 000 новых жилых единиц в Германии сейчас кажется сложной. Несмотря на то, что они являются крупнейшим снижением, одобрение отдельно стоящих домов в Германии составляет 18 600 единиц.

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