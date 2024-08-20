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ПолитикаНовостиУход за детьми

Число больных детей в этом учреждении превышает обычный показатель.

Дефицит кадров в детских садах: во многих детских садах не хватает сотрудников. Кроме того, учителя часто отсутствуют из-за проблем со здоровьем. Профессионалы предупреждают о вредном цикле.

 and  Anthony Ross
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В условиях стойкой нехватки персонала повседневные задачи и обязанности многих сотрудников детского...
В условиях стойкой нехватки персонала повседневные задачи и обязанности многих сотрудников детского сада постепенно накапливаются.

- Число больных детей в этом учреждении превышает обычный показатель.

Согласно недавним исследованиям, работники детских садов чаще берут больничные и отсутствуют на работе, чем представители большинства других профессий. В 2023 году работники детских садов в среднем отсутствовали на работе из-за болезни около 29 дней, в отличие от около 20 дней для всех других профессий, как сообщает Фонд Бертельсмана и Профессиональный форум.

Кроме того, количество больничных дней, взятых воспитателями детских садов, увеличилось примерно на 26% с 2021 по 2023 год, в основном из-за психологического стресса.

Фонд, который также консультирует Профессиональный форум, в основном опирается на данные компании DAK-Gesundheit, которая охватывает около 12,2% работников детских садов. Аналогичные тенденции наблюдаются и в данных других компаний медицинского страхования.

Дошкольное образование: Эксперт предупреждает о самоподдерживающемся цикле

"Многие детские сады попали в самоподдерживающийся цикл: возрастающее количество заболевших сотрудников приводит к тому, что все больше специалистов заболевают, еще больше увеличивая нагрузку на оставшихся сотрудников", - говорит Анетте Штейн, эксперт по детским садам в Фонде Бертельсмана. "Высококачественное дошкольное образование, уход и воспитание больше не являются реальностью во многих местах".

По данным Фонда от компании Techniker-Gesundheit, наиболее частыми причинами больничных были респираторные инфекции и проблемы со здоровьем. Чтобы компенсировать отсутствие на работе из-за болезни, отпуска и обучения, Фонд оценивает, что требуется около 97 000 полноценных специалистов. Ежегодные затраты составляют около 5,8 миллиарда евро, которые, по расчетам Фонда, могли бы временно улучшить ситуацию с персоналом.

Финансирование заместителей не регулируется повсеместно

Профессиональный форум характеризует ситуацию с персоналом в детских садах по всей стране как драматическую. В многих местах наблюдается нехватка квалифицированных кандидатов и соответствующего финансирования заместителей. Высокий процент отсутствия на работе должен покрываться командами, специалисты больше не могут посещать обучение, они испытывают больше психологического стресса или даже покидают профессию.

В результате форум призывает к обязательному и стандартизированному на национальном уровне финансированию квалифицированных заместителей для всех видов отсутствия. Однако многие федеральные земли в настоящее время не имеют надежного регулирования для этого.

Высокий процент отсутствия на работе среди работников детских садов, в том числе воспитателей, в основном объясняется психологическим стрессом, что привело к увеличению больничных дней на 26% с 2021 по 2023 год. Для решения этой проблемы Профессиональный форум выступает за обязательное и стандартизированное на национальном уровне финансирование квалифицированных заместителей, которое должно быть надежно регулировано во всех местах, так как отсутствие такого регулирования усугубляет дефицит персонала и проблемы со здоровьем в отрасли.

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