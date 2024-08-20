- Число больных детей, проживающих в учреждении по уходу, превышает число детей в других регионах.

В Восточной Германии работники детских садов чаще берут больничные дни, чем сотрудники других профессий. В Саксонии этот показатель составляет 33 дня, в Саксонии-Анхальт — 34 дня, а в Тюрингии — 31,8 дня, что на 10 дней больше среднего показателя по стране для всех профессий. Об этом свидетельствуют данные, собранные Фондом Бертельсмана и Экспертным форумом.

Общий показатель больничных дней для работников детских садов в Восточной Германии выше, чем в Западной — 34 дня против 29. Средний показатель по стране для всех профессий составляет 30 дней.

Исследование также показало, что число больничных дней, взятых работниками детских садов, выросло на 26% с 2021 по 2023 год, в основном из-за проблем со здоровьем и респираторных заболеваний.

Фонд Бертельсмана, консультирующий Экспертный форум, в основном опирался на данные страховой компании DAK, которая покрывает 12,2% работников детских садов. Фонд отметил, что эта тенденция также наблюдается в данных других страховых компаний.

Аннетт Штейн, эксперт по детским садам в Фонде Бертельсмана, объяснила: "Многие детские сады находятся в порочном круге: чем больше дней берутся больничные, тем больше специалистов отсутствует, что увеличивает нагрузку на тех, кто остается". Для компенсации больничных, отпусков и обучения фонд оценивает, что требуется около 97 000 дополнительных полноценных специалистов по всей стране, что обойдется в 5,8 миллиарда евро в год.

(Перефразированный вариант исходного текста, учитывая данные инструкции)

Высокий уровень больничных дней среди работников детских садов в Восточной Германии может быть связан с насущными проблемами в сфере «здоровья и безопасности». Увеличение количества дней отсутствия, часто связанных с проблемами со здоровьем и респираторными заболеваниями, способствует нехватке кадров.

Для эффективного решения проблемы частых отсутствий в детских садах необходимо уделять приоритетное внимание мерам по обеспечению «здоровья и безопасности» и предоставлять работникам адекватную поддержку, чтобы снизить потребность в больничных днях и обеспечить более стабильную рабочую силу.

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