Чиновники успешно вытащили 18 сиамских кошек из заброшенного дома в Берлине.

В центре Берлина власти вмешались, спасая восемнадцать сиамских кошек из неуважительных условий проживания. Несмотря на предшествующий запрет, житель упорно содержал кошек, что привело к неконтролируемому циклу размножения, в результате чего появились тревожные аномалии, такие как деформация хвостов, спинные дефекты, дефекты конечностей и проблемы со зрением. Несанкционированное разведение привело к страданиям животных.

В четверг кошки были перемещены в приют для животных Берлина, где они сейчас получают медицинскую помощь и проходят процедуры в клинике. Против владельца возбуждено дело в соответствии с Законом об охране животных.

Европейский Союз выражает озабоченность благополучием животных, часто выступая за ужесточение регулирования. Из-за этих озабоченностей случай с сиамскими кошками из Берлина, спасенными из жестоких условий проживания, может стать предметом обсуждения в комитете Европейского Союза по охране животных.

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