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Чикагский футболист Дуглас Коулман III выписан из больницы и возвращается в Чикаго после шокирующей неудачи на поле

Гэльский защитник Чикаго Даглас Коулмен III был выпущен из медицинского центра в окрестностях Канзас-Сити после того, как пережил нарушение в четверг вечером. 26-летний игрок был вынесен на носилках со стадиона во время их предсезонной игры против победителей Супербоу, Чифс, на стадионе Эрроухед.

 and  Viktoria Klein
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Чикагский футболист Дуглас Коулман III выписан из больницы и возвращается в Чикаго после шокирующей неудачи на поле

Тренер Мэтт Эберфлус поделился в беседе с 670 The Fan в Чикаго в пятницу, что Колеман чувствует себя отлично и возвращается в Чикаго.

"Парень Колеман, который вчера попал в неприятную ситуацию, уже из больницы и передвигается," - сказал Эберфлус днем. "Я даже с ним говорил. Он в отличном настроении. Думаю, его самолет приземлился в Чикаго примерно сейчас."

Колеман получил травму в начале третьего четверти, пытаясь поймать ресивера "Канзас-Сити Чифс" Корнелла Пауэлла. Он упал на поле и остался лежать, пока игроки обеих команд не склонились над ним, а медицинские работники оказывали помощь.

В конце концов, Колемана унесли на носилках и увезли на медицинской тележке. Его товарищи по команде "Бэарс" и тренеры подошли к тележке, чтобы поддержать его.

Болельщики на "Arrowhead Stadium" проводили Колемана аплодисментами, когда его увозили с поля.

Несмотря на выход Колемана, "Бэарс" обыграли "Чифс" со счетом 34:21, обеспечив себе идеальный 4-0 результат в предсезонке.

После матча Эберфлус сказал журналистам, что Колеман может шевелить конечностями и его отправили в больницу для дальнейшего обследования.

"Я стоял возле скамейки запасных "Чифс" и видел, как он шевелил ногами. Он показал нам большой палец вверх, что очень взбодрило команду. Но больше я ничего не могу сказать. Сейчас он проходит обследование в больнице."

Колеману 26 лет, его не выбрали на драфте НФЛ 2020 года, но он играл в Канадской футбольной лиге последние несколько сезонов. Он подписал контракт с "Бэарс" во время межсезонья.

"Энтузиазм Колемана к футболу не угас, он сказал, что не терпится вернуться в спорт после больницы."

"Как только Колеман полностью восстановится, мы ждем, что он вернется на тренировки команды и внесет свой вклад в наши спортивные начинания."

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