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Чикагский бейсболист выносит деньги на трибуны в левом поле для зрителей.

Поклонники 'Кубс', сидевшие на левом поле на игре в воскресенье, были щедро вознаграждены за свою преданность, когда изfielder Иэн Happ бросил им бейсбольный мяч, завернутый в стодолларовые банкноты.

 and  Viktoria Klein
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За восемь лет Иэн Хэпп стал важной частью Чайковских козлов. Он получил статус Звезды в 2022 году.
За восемь лет Иэн Хэпп стал важной частью Чайковских козлов. Он получил статус Звезды в 2022 году.

Чикагский бейсболист выносит деньги на трибуны в левом поле для зрителей.

Несмотря на посредственный сезон, который вновь закончился для "Кубов" со счетом 83-79 и отсутствием участия в плей-офф в пятый год подряд, Чикаго занял шестое место по средней посещаемости матчей в Главной лиге бейсбола, собрав в среднем 35 949 зрителей на игру.

В знак благодарности к верным поклонникам "Кубов" левый фолдер команды Иэн Хэпп бросил в толпу наполненный стодолларовыми банкнотами мяч во время последней игры сезона, в которой "Цинциннати Редс" одержали победу над Чикаго со счетом 3:0.

В мяче было записка от Хэппа, выражающая благодарность фанатам: "Спасибо, что поддерживали нас на протяжении всего сезона! Угощу левую команду на напитки за мой счет!"

Этот инцидент привлек внимание страницы "Bleacher Bums" в Instagram, посвященной фанатам левых трибун на Вrigley Field, которые похвалили Хэппа за его щедрость: "Иэн Хэпп только что бросил нам этот мяч с деньгами, чтобы угостить нашу секцию в последней игре года! Вот это парень! Ура, Иэн!"

Взаимоотношения Хэппа с фанатами восходят к 2017 году, когда он еще играл за "Кубов". Ранее он передал мяч, покрытый деньгами, суперфану "Кубов", выразив таким образом восхищение и товарищество.

В воскресном матче против "Редс" Хэпп не сделал ни одного хита и получил одну базу. Тем не менее, стабильные выступления Калеба Килиана и Хантера Грина на поле привели к тому, что счет оставался равным 0:0.

Наконец, в 10-м иннинге, двухрановый трипл 'де Ла Круса вывел "Редс" вперед, а Тайлер Стивенсон добавил еще один.run, приведя "Редс" к победе со счетом 3:0.

Де Ла Крус также успел украсть две базы во время матча, закончив регулярный сезон с лучшим показателем в лиге - 67.

Подтверждая это, менеджер "Кубов" Крейг Кунсел сказал: "Сезоны важны, и их не стоит воспринимать легкомысленно. Мы благодарны за возможность представлять команду и носить форму. Поэтому, когда цели не достигаются, это оставляет горький привкус во рту". (Источник: MLB.com)

Несмотря на разочаровывающий сезон "Кубов", любовь к спорту среди их фанатов оставалась сильной, и многие все равно посещали игры.

Страница "Bleacher Bums" в Instagram поделилась историей о щедром поступке Хэппа, подчеркнув важность поддержки фанатов в мире бейсбола.

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