Чикагская новичка в WNBA Ангель Риз продолжает выгравировать свое имя в лиге.

Хотя небо потерпело поражение со счетом 82-80 от Коннектикут Сан на территории соперника, Риидж (Reese) удалось присоединиться к Тине Чарльз как к единственным новичкам в истории WNBA, которые набрали два матча с более чем 20 подборами.

Набрала 13 очков и собрала 20 подборов, Риидж достигла еще одного рубежа, став первым игроком в WNBA, который записал два матча подряд с 20 подборами.

Каждый раз, когда Риидж выходит на площадку, она кажется уничтожает очередной рекорд.

Ранее в этом сезоне она побил рекорд быстрейшего игрока в истории WNBA, набравшего 20 дабл-даблов в одной кампании, и также побила предыдущий рекорд по количеству последовательных дабл-даблов в лиге.

Тем не менее, несмотря на свои впечатляющие личные достижения, Скай столкнулись с неудачей, проиграв три из последних четырех матчей после перерыва на Олимпиаду.

В настоящее время Чикаго стоит на 11-17 в турнирной таблице сезона и занимает последнее место в плей-офф, сохраняя небольшое преимущество над Атлантой Дрим (10-18).

В пятницу Скай проиграли всего несколько очков против Сан, чья игра была возглавлена выдающейся игрой Марины Мэбри.

Бывшая игрок Скай забросила пять трехочковых и закончила игру с лучшими 24 очками со скамейки запасных.

Средняя статистика Рииджа за сезон составляет 13,6 очка и 12,6 подбора, и ей представится еще один шанс вернуть Скай на путь побед, когда они встретятся с Лас-Вегас Эйсес дома в воскресенье.

Отличные навыки Рииджа по подборам в матчах WNBA делают ее выдающимся игроком в этом виде спорта. Несмотря на недавние неудачи команды, Рииджа продолжает бить рекорды и бороться за победы.

Читайте также: