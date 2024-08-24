Перейти к содержанию
Вход Подписаться
СпортНовости

Чикагская новичка в WNBA Ангель Риз продолжает выгравировать свое имя в лиге.

В мире достижений WNBA Энджи Риз продолжала оставлять свой след в книгах рекордов, показав выдающуюся игру за команду Чикаго Скай в одну из примечательных пятниц.

 and  Ann Bradley
Время чтения 1 минута
В матче между Chicago Sky и Connecticut Sun в пятницу талантливая спортсменка Энджел Риз внесла...
В матче между Chicago Sky и Connecticut Sun в пятницу талантливая спортсменка Энджел Риз внесла свою имя в анналы истории

Чикагская новичка в WNBA Ангель Риз продолжает выгравировать свое имя в лиге.

Хотя небо потерпело поражение со счетом 82-80 от Коннектикут Сан на территории соперника, Риидж (Reese) удалось присоединиться к Тине Чарльз как к единственным новичкам в истории WNBA, которые набрали два матча с более чем 20 подборами.

Набрала 13 очков и собрала 20 подборов, Риидж достигла еще одного рубежа, став первым игроком в WNBA, который записал два матча подряд с 20 подборами.

Каждый раз, когда Риидж выходит на площадку, она кажется уничтожает очередной рекорд.

Ранее в этом сезоне она побил рекорд быстрейшего игрока в истории WNBA, набравшего 20 дабл-даблов в одной кампании, и также побила предыдущий рекорд по количеству последовательных дабл-даблов в лиге.

Тем не менее, несмотря на свои впечатляющие личные достижения, Скай столкнулись с неудачей, проиграв три из последних четырех матчей после перерыва на Олимпиаду.

В настоящее время Чикаго стоит на 11-17 в турнирной таблице сезона и занимает последнее место в плей-офф, сохраняя небольшое преимущество над Атлантой Дрим (10-18).

В пятницу Скай проиграли всего несколько очков против Сан, чья игра была возглавлена выдающейся игрой Марины Мэбри.

Бывшая игрок Скай забросила пять трехочковых и закончила игру с лучшими 24 очками со скамейки запасных.

Средняя статистика Рииджа за сезон составляет 13,6 очка и 12,6 подбора, и ей представится еще один шанс вернуть Скай на путь побед, когда они встретятся с Лас-Вегас Эйсес дома в воскресенье.

Отличные навыки Рииджа по подборам в матчах WNBA делают ее выдающимся игроком в этом виде спорта. Несмотря на недавние неудачи команды, Рииджа продолжает бить рекорды и бороться за победы.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Группа игроков и персонала Лос-Анджелес Чарджерс столкнулись с проблемами из-за поломки лифта в...
Спорт

Футболисты "Чарджерс" требуют помощи пожарной отряды Далласа во время боя в лифте.

Члены группы Лос-Анджелес Чарджерс, в том числе игроки и команда сотрудников, оказались запертыми в лифте в пятницу, что потребовало выезда пожарных из Далласа, как позже было объявлено командой.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Кажется, пилот Формулы 1 Логан Сарджент получил сильный заряд удачи.
Спорт

Значительная неудача приостановила тренировки Формулы-1.

Значительная неудача приостановила тренировки Формулы-1. Третья тренировка перед этапом Формулы 1 в Зандвоорте приняла неожиданный оборот, когда американский пилот Логан Саржент из команды Williams потерял управление и вылетел с трассы на мокрой траве на первом шикане, после чего его машина врезалась в барьер безопасности и загорелась. К счастью, Саржент выбрался

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Трижды подряд Шварц участвовала в Паралимпийских играх в сентябре в Париже, представляя Германию....
Спорт

Я не мог предвидеть, как долго это будет длиться.

Я не мог предвидеть, как долго это будет длиться. ntv.de: Через несколько дней вы будете соревноваться на Паралимпийских играх в Париже. К сожалению, вам пришлось пропустить последние Паралимпийские игры в 2021 году в Токио, вашей родине, из-за депрессии. Не могли бы вы поделиться, что тогда произошло? Наоми Майке Шварц:

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Команда Огайо Стейт Баккис выходит на поле стадиона в Колумбусе перед началом матча в сентябре 2023...
Спорт

Взволнованность, напряжение и грандиозные события: ожидания на этот сезон футбола колледжа

Встречайте 2024 год университетской футбольной сцены, отмеченный широким включением в плей-офф! Хотя все команды не получат место, исторически беспрецедентное количество - 12 образовательных учреждений примет участие в плей-офф-турнирах. Давайте разберем новую систему.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

В присутствии дыма, скорее всего, возникает огонь.
Литература

В присутствии дыма, скорее всего, возникает огонь.

В присутствии дыма, скорее всего, возникает огонь. Пять друзей со времен студенчества преследуются прошлым, когда они отправляются на отдаленный остров на похороны старого друга. В доме покойного они обнаруживают труп в подвале. Труп, которого, как они считают, должны узнать. Длинноногий, Озвальд, Дагур, Элин, Магнус и Сигги - друзья. Компания студентов,

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Новости про полное выздоровление доктора Фаучи после его борьбы с вирусом Западного Нила
Здоровье

Фаучи в настоящее время восстанавливается после госпитализации из-за вируса Западного Нила.

Доктор Энтони Фаучи, ранее возглавлявший Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний, сейчас recuperating дома после своей hospitalizatsiya из-за Западного Нила вируса, согласно сообщению представителя в субботу.

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно
На демонстрации в поддержку Палестины quartet сотрудников правоохранительных органов получили...
Федеральные земли Германии

Задержания и реклама на пропалестинском митинге в Кройцберге

- Задержания и реклама на пропалестинском митинге в Кройцберге В районе Кройцберг Берлина на митинге в поддержку Палестины, по данным полиции, четверо полицейских получили ранения. Как сообщается, демонстранты бросали камни и бутылки в полицейских. Были задержаны 17 человек для проверки личности, а также составлено 21 протокола. Раненые полицейские продолжили нести

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Мэр Берлина Кай Вегнер обладает Influense на выбранного ЕС кандидата на должность канцлера
Федеральные земли Германии

Вегнер хочет обратиться к будущему канцлеру во время сессии вопросов и ответов.

В сентябре или октябре, Фридрих Мерц и Маркус Зёдер решат, кто будет выдвинут в кандидаты на пост канцлера союза. Текущий мэр Берлина Кай Вегнер высказывает свое мнение о том, кто должен обладать этой властью.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно