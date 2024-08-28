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Четырнадцать дней в пустыне: две выдающиеся фигуры находятся под угрозой уничтожения

Вчера из шоу 'Джунглей' RTL был выведен фаворит танковчник Торстен Легат. Сейчас два других знаယ်�ных конкурсанта, которые ранее выпestadли другого участника, находятся под угрозой вылета.

 and  Wendy Allen
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- Четырнадцать дней в пустыне: две выдающиеся фигуры находятся под угрозой уничтожения

Скорое прощание: Накануне, актер из "Времена хорошие, времена плохие" Эрик Штехфест (35) отправил своего соперника Торстена Легата домой, но на 14-й день RTL's Dschungelcamp of Legends настал его черед уйти. Он не был единственным, кто покинул лагерь в сречном эпизоде "Я знаменитость – шоуdown Dschungel-Legends" на RTL+.

Реальность-персона Элена Мирас (32) сдалась во время Dschungelprüfung и произнесла фразу, завершающую шоу: "Я знаменитость – вытащите меня отсюда!" Эрик Штехфест был тем, кто отправил ее на испытание.

В начале эпизода легенды столкнулись с моральной дилеммой: они могли назначить звезду с наибольшим количеством голосов на выбывание. Выбранная звезда должна была покинуть лагерь, но у них также была возможность воздержаться, и тогда никто не уйдет.

Таким образом, легендам предстоял выбор: рискнуть и проголосовать за выбывание (в случае воздержания и единственного голоса этот голос мог означать их выбывание); или проявить товарищество и воздержаться.

Из восьми оставшихся легенд четыре проголосовали: Элена Мирас и эмигрантка "Прощай, Германия" Данни Бюchner (46) проголосовали за исключение Эрика Штехфеста. Реальная звезда Джиджи Бирофио (25) отдала свой голос "Дому летних звезд" участнице Георгине Фleur (34). Фleur, в свою очередь, проголосовала за свою соперницу Мирас.

Штехфест выразил недовольство: "Я просто наказан за то, кто я есть". Когда Сонья Зиетлов и со-ведущий Ян Кёппен пришли забрать его, они сообщили, что Штехфест выберет участников для Dschungelprüfung: он выбрал Элену Мирас и Георгину Фleur. Испытание заключалось в том, что две лежали в яме с различными существами, выпущенными на них.

Для Мирас не существа были страшны, а сама яма. "Я заживо похоронена здесь", - сказала она. Она пыталась выдержать, но когда крышка ямы закрылась для теста, она закричала и потребовала уйти. В конце концов, она сдалась. "Я бы предпочла уйти".

Таким образом, в одном эпизоде еще один звездный участник, который недавно выбыл, покинул лагерь. Фортуна улыбнулась Георгине Фleur, которой не пришлось входить в яму и она могла продолжать борьбу.

Болезнь доктора Боба

В новом эпизоде было не только две выбывания, но и премьера в 20-летней истории RTL Dschungel: Dschungeldoktor Dr. Bob был indisponible. "Он действительно болен", - объявила ведущая Сонья Зиетлов. Со-ведущий Ян Кёппен заменил его, надев характерный образ доктора Боба с бейсболкой и круглыми очками. Он информировал двух участников испытания Мирас и Фleur о том, что их ждет. Доктор Боб также будет отсутствовать в эпизоде дня 15.

Новый сезон "Я знаменитость" - это специальный выпуск, отмечающий 20-летие шоу, которое дебютировало в 2004 году. Это своего рода воссоединение: "легенды", как их называет RTL, уже собирались вокруг лагерного костра в прошлых сезонах.

В следующем эпизоде "Я знаменитость – шоуdown Dschungel-Legends" на RTL+ легендарная актриса Георгина Фleur избежала участия в сложном испытании благодаря решениям своих товарищей по лагерю. Интересно, что для этого сезона Дюссельдорф serving as the filming location for this season's Dschungelcamp, adding an extra layer of excitement for the viewers.

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