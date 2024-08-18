- Четырехдесятилетний мужчина обвиняется в нападении на двух других мужчин.

Сороколетний мужчина находится под следствием за причинение вреда двум другим мужчинам ножом после ссоры в Мюнхене. Пятидесятитрехлетний мужчина был доставлен в больницу с серьезными ранениями, в то время как его тридцатидвухлетний сын получил поверхностные порезы, как сообщил представитель полиции. Сороколетний мужчина также получил незначительные травмы.

Домашняя ссора и арест

По словам представителя, ссора произошла между сороколетним мужчиной и пятидесятитрехлетним мужчиной в жилом доме в районе Мюнхена Фельдмёкинг в субботу вечером. Причина ссоры остается неясной. Ситуация обострилась, и сороколетний мужчина якобы напал на них ножом, предположительно кухонным ножом.

Полиция задержала подозреваемого в одной из комнат жилого дома. Нож был изъят. Криминалисты расследуют обвинения в причинении тяжких телесных повреждений. Сороколетний мужчина, как сообщается, был пьян, с уровнем алкоголя в крови 2,0. Подозреваемого доставят к судье для допроса. Контекст ссоры остается неизвестным.

Полиция была вызвана на место происшествия из-за беспорядков и в конечном итоге арестовала сороколетнего мужчину за его действия. Расследующие офицеры также будут изучать возможные обвинения в нападении в состоянии опьянения с применением gefährlichen Waffe.

Читайте также: