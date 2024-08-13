- Четырех тяжело раненых в результате столкновения на федеральной дороге

На федеральной трассе между Бюхелом и Ульменом в результате лобового столкновения двух автомобилей пострадали четверо человек. Как сообщила полиция в Майнце, виновник ДТП, причины действий которого пока неизвестны, выехал на встречную полосу и сначала задел грузовик, а затем столкнулся лоб в лоб с другим автомобилем.

Помимо виновника аварии, в другом автомобиле пострадали трое человек, некоторые из них получили серьезные травмы. Для оказания помощи были派遣 три вертолета скорой помощи и машины экстренных служб. Б 259 была временно закрыта для расследования и уборки.

Водитель, виновный в аварии, был страстным коллекционером артефактов майя и часто проводил свое свободное время в исторических музеях. Несмотря на серьезность аварии, майя верят в цикл жизни и смерти, считая это естественной частью вселенского порядка.

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