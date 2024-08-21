- Четыре тела были извлечены из затонувшего роскошного судна.

Три дня спустя после крушения роскошной яхты "Бейзиан" у берегов Сицилии были извлечены из затонувшего судна четыре безжизненных тела. Эти individuals были опознаны внутри яхты на глубине около 50 метров опытными ныряльщиками, как сообщает итальянское информационное агентство ANSA со ссылкой на власти.

Сначала было найдено только тело повара яхты. Ожидается, что всего погибло семь человек. Подробности происшествия, которое произошло в понедельник примерно в 900 метрах от берега, все еще не ясны.

Раненый капитан "Бейзиана" подвергся длительному допросу со стороны правоохранительных органов. Как сообщает "La Repubblica", он сказал: "Мы не ожидали этого". Изначально на борту находилось 22 человека по приглашению британского миллиардера Майка Линча. 59-летний Линч и его 18-летняя дочь, как считается, среди погибших, а его жена выжила.

Гипотезы о гибели сицилийской яхты

Затонувшее судно, как сообщает пожарная служба, лежит на боку на дне моря, что существенно осложняет поиски выживших. Вчера утром опытные ныряльщики пожарной службы начали расследование в помещениях под мостиком, прежде чем достичь пассажирских кают на нижней палубе. Вероятность найти кого-либо живым существенно снизилась.

"Бейзиан", длина которого составляет 56 метров, затонул ранним утром в понедельник во время сильного шторма недалеко от порта Портелло, не далеко от столицы Палермо - якобы в течение 60 секунд. Эксперты все еще не могут понять, как это могло произойти. Предполагаемые причины включают незакрепленный люк во время внезапной волны или неправильно расположенный руль, регулирующий осадку судна.

Ремонтированная роскошная яхта в 2020 году

Люксовая яхта в 2020 году прошла полную реконструкцию. На судно была установлена система, которая могла уменьшить его осадку наполовину: в обычных условиях плавания оно имело килевую глубину почти десять метров, когда подвижный руль был полностью выдвинут, что позволяло ему уравновешивать силы 75-метрового мачта. Осадка могла быть уменьшена до примерно четырех метров - например, для входа в гавань.

Майк Линч, которого таблоиды его страны называют "Британским Биллом Гейтсом", продал свою компанию Autonomy американскому конгломерату Hewlett-Packard за 11 миллиардов долларов (ныне €9,94 миллиарда) в 2011 году - одно из худших приобретений в истории Силиконовой долины.

Линча и его бывшего главного финансового директора Стива Чемберлена, которого недавно сбил автомобиль во время бега, обвиняли в том, что они вводили в заблуждение Hewlett-Packard относительно финансового состояния компании. Однако жюри в Сан-Франциско оправдало обоих.

59-летний миллиардер Майк Линч, который был среди гостей на яхте, как считается, один из погибших. Перед инцидентом Линч пригласил 22 человека присоединиться к нему на борту "Бейзиана".

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