Четыре советника Марка Робинсона по выборам подали в отставку после публикации отчета CNN.

Лидер кампании Конрад Погорелски III, а также менеджер кампании Крис Родригес, директор по финансам Хизер Уиллиер и заместитель менеджера кампании Джейсон Риск все решили покинуть кампанию.

Об этом было объявлено после того, как CNN опубликовала статью, в которой были приведены оскорбительные комментарии республиканского кандидата в губернаторы и lieutenant governor Робинсона, сделанные им на доске обсуждений сайта для взрослых десять лет назад. В комментариях Робинсон назвал себя "черным нацистом" и поделился историями о вуайеризме в общественном спортзале, когда ему было 14 лет.

Робинсон имеет историю неоднозначных заявлений, но недавние сообщения с доски обсуждений подняли это на новый уровень.

После статьи CNN некоторые республиканцы из Северной Каролины призвали Робинсона отказаться от участия в выборах, хотя срок для официального отказа от участия в конкурсе уже истек. Кроме того, кампания вице-президента Камалы Харрис по президентским выборам планирует использовать связь Робинсона с бывшим президентом Трампом в своей новой рекламной кампании.

В ответ Робинсон заявил, что его кампания будет сосредоточена на значимых проблемах, таких как стимулирование экономики от Мёрфи до Мэнто, снижение налогов и ликвидация ненужной бюрократии, удаление политики из школ и борьба с растущей преступностью и проблемами, связанными с наркотиками.

В своем заявлении Робинсон заявил, что опросы недооценивают популярность республиканцев в Северной Каролине на протяжении нескольких избирательных циклов, и что значительная часть избирателей все еще не определилась. Учитывая сильный импульс, набранный его кампанией, Робинсон выразил уверенность в том, что сможет донести свою позицию до избирателей и одержать победу на выборах 5 ноября.

Это продолжающаяся новостная история, и она будет обновляться по мере поступления новой информации.

Несмотря на недавнюю controversy, политическая обстановка в Северной Каролине остается нестабильной, и кампания Робинсона продолжает обращаться к ключевым вопросам, таким как экономика, налоги и образование.

Политическая борьба в Северной Каролине привела к пересмотру стратегий кампании, в результате чего политические союзники пересматривают свою поддержку, а оппозиционные партии ищут возможности воспользоваться ситуацией.

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