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Четыре сирийских брата и сестры задержаны после нападения на учителя.

 and  Michael Bootcampf
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По завершении инцидента правоохранительные органы закрепили образовательное учреждение для...
По завершении инцидента правоохранительные органы закрепили образовательное учреждение для тщательного поиска виновных.

Четыре сирийских брата и сестры задержаны после нападения на учителя.

В конце июля в Веdele, близ Гамбурга, произошел инцидент со ножевым ранением в центре взрослого образования. Через месяц после этого четверо подозреваемых, предположительно братья, были арестованы. В среду окружной суд Ицехоэ выдал ордеры на арест 15, 19 и двух 21-летних мужчин, обвиняя их в покушении на убийство и причинении тяжкого вреда здоровью. Ранее они уже были задержаны следственной группой.

Эти братья были взяты под стражу сразу после инцидента 22 июля, но затем освобождены, так как улик для выдачи ордера на арест было недостаточно. Однако после тщательного расследования полиция пришла к выводу, что есть достаточные основания для обвинения их в преступлении. В качестве возможного обстоятельства, усугубляющего вину, рассматривается предварительный сговор. К сожалению, четверо сирийских подозреваемых остались молчать во время судебного заседания.

67-летний преподаватель музыки из Торнеш (округ Пиннеберг) получил серьезные ранения от ножевых ранений на парковке центра взрослого образования в Веdele. В июле spokeswoman полиции подтвердила, что он находился в критическом состоянии. Полиция не комментировала мотивы нападения или связь между подозреваемыми и жертвой. После инцидента они направили на место происшествия значительное количество сотрудников и даже запросили помощь вертолета полиции Гамбурга.

Ведель находится в районе Пиннеберг в Шлезвиг-Гольштейне и граничит с западной частью Гамбурга. Центр взрослого образования представляет собой муниципальный центр непрерывного образования, предоставляющий место встречи для всех граждан, компаний, учреждений, ассоциаций и организаций в регионе. Согласно его веб-сайту, "Центр взрослого образования - это место непрерывного обучения, центр образования и встреч для всех". Он выступает за равные образовательные возможности для всех.

Следственные органы объявили, что "К обвинениям против братьев будет добавлено: умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", учитывая серьезность инцидента. После повторного задержания братьям было сказано, что "Если они решат заговорить на будущих судебных процессах, это может существенно повлиять на их дело".

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