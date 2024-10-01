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Четыре самолета прорвались во время посадки в Милан-Бергамо.

 and  Ann Bradley
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Четыре самолета прорвались во время посадки в Милан-Бергамо.

При посадке в аэропорту Бергамо в Италии самолет, на борту которого находилось более 160 человек, вылетевший из Барселоны, получил четыре пробитых колеса. Как сообщает Sacbo, администратор аэропорта, никто из пассажиров и сотрудников не пострадал. Самолет в настоящее время блокирует взлетно-посадочную полосу, которая также получила повреждения, что привело к временной остановке операций по полетам.

Предварительные данные свидетельствуют о том, что пилоту удалось остановить самолет, который взлетел с средиземноморского побережья Барселоны, на взлетно-посадочной полосе после того, как колесо лопнуло. Самолет, по-видимому, не получил серьезных повреждений. После посадки Sacbo сообщает, что были派щены пожарные для эвакуации пассажиров и сотрудников.

Пассажирам следует ожидать задержек и отмен рейсов, так как время возобновления работы аэропорта неизвестно. Sacbo подтверждает, что 450 метров взлетно-посадочной полосы повреждены и требуют ремонта перед эксплуатацией.

Аэропорт Бергамо является одним из трех международных аэропортов, обслуживающих североитальянский мегаполис Милан. Наряду с Мальпенса и Лината, он является самым маленьким из троих. Расположенный примерно в 45 километрах от Милана, он в основном обслуживает бюджетные авиакомпании и получает регулярные рейсы из немецких городов.

Следующее заявление было сделано Sacbo: "Пожарные были派щены для эвакуации пассажиров и сотрудников после посадки". После инцидента было добавлено: "450 метров взлетно-посадочной полосы повреждены и требуют ремонта перед эксплуатацией".

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