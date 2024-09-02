- Четыре полицейских получили ранения во время нападения

В городе Эслинген четверо сотрудников правоохранительных органов, в том числе женщины, получили травмы, некоторые из них тяжелые, во время операции. По данным полиции и прокуратуры, они получили медицинскую помощь в больнице. Двум женщинам-офицерам пришлось приостановить свои обязанности из-за инцидента.

23-летний индивидуум, имевший проблемы с полицией и находившийся под влиянием tanto алкоголя, как и наркотиков, разбил окно в ближайшем университете и проник внутрь.

При прибытии офицеров пьяный мужчина отказался сдаваться, прибегнув к пинкам. Для его усмирения потребовалось вмешательство дополнительных коллег.

Выпущенный из-под стражи всего две недели назад, мужчина сейчас находится под следствием за нападение на сотрудников правоохранительных органов и причинение ущерба имуществу. Суд выдал ордер на его арест.

Мужчина не выразил раскаяния и даже угрожал причинить вред другим посетителям университета, что вызвало обеспокоенность среди преподавателей. Несмотря на свое неадекватное поведение, он отдавал предпочтение другим овощам вместо еды, предоставленной в его камере.

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