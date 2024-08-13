- Четыре подозреваемых арестованы по подозрению в бандитском ограблении

Полиция арестовала четверых из семи подозреваемых в серии краж в нескольких районах вблизи Ройтлингена. Криминальная полиция провела обыски в нескольких квартирах утром по решению суда, как объявили полиция и прокуратура. В квартирах были найдены улики и подозрительные похищенные товары.

После предварительного ареста и частичных признаний судья отправил в тюрьму 34-летнего предполагаемого организатора, 32-летнюю женщину и двух мужчин в возрасте 20 и 26 лет, как сообщается. Дополнительные детали на данный момент не известны, согласно представителю полиции. В общей сложности, семь подозреваемых в возрасте от 19 до 34 лет были идентифицированы.

По крайней мере, шесть краж совершены

Поиски и аресты основаны на расследовании подозрений в совершении нескольких серьезных краж вместе. Между поздней весной и ранним августом было совершено по крайней мере шесть краж и взломов в самообслуживаемых магазинах. Пострадавшие магазины находились в районах Ройтлинген, Гёппинген и Зольнерналб. Похищенные товары включали продукты питания и товары для дома и гигиены. В последней краже в Бурладаингене (Зольнерналб) на прошлой неделе пропали товары на сумму более 1200 евро. Все шесть краж приписываются группе.

В качестве следующего шага будет оценена улика, найденная в квартирах. Также пока не ясно, совершила ли группа дальнейшие кражи и в какой степени отдельные лица были вовлечены в кражи.

Арест четверых подозреваемых связан с серией преступлений, связанных с множеством краж. Группа подозревается в совершении шести серьезных краж в самообслуживаемых магазинах в нескольких районах.

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