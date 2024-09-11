Четыре олимпийские медали украдены из автомобиля австралийского гребца.

47-летний гражданин, находившийся в розыске по подозрению в краже, был задержан в среду в Брунесе, северной части Мельбурна. Авторитеты предполагают, что медали Гинна были похищены из задней части Land Rover, припаркованного в столице Виктории Мельбурна примерно неделю назад.

Кроме того, по данным полиции, были похищены GoPro-камера, наушники и гидрокостюм. Гинн якобы оставил эти предметы вместе со своими медалями в машине во время выступления в школе.

Гинн признан одним из самых титулованных олимпийских спортсменов Австралии и был членом легендарной гребной команды, известной как "Чудесная четверка".

Он завоевал свои медали в почти двух десятилетнем олимпийском пути, начав с игр 1996 года в Атланте и закончив на Олимпиаде в Лондоне 2012 года.

"Они имеют большую ценность для моей семьи и друзей... но их просто не страхуешь," - сказал Гинн в интервью общественному вещателю ABC Radio Melbourne в пятницу.

Он добавил, "Они были спрятаны в машине, но машину тщательно обыскали, что привело к значительному ущербу и повреждению различных предметов."

49-летний Гинн надеется, что вместо продажи медали вернутся к их законному владельцу.

"Может быть, есть рынок для таких вещей, но можно только надеяться, что здравый смысл восторжествует, и в конце концов медали вернутся к их законному владельцу," - сказал Гинн.

Полиция распространила фотографию медалей и призвала общественность быть бдительной, если они увидят их на продажу в ломбардах или на онлайн-платформах.

Подозреваемого в краже обвиняют в краже из автомобиля, мошенничестве с целью завладения имуществом, мошенничестве с целью получения финансовой выгоды и хранении краденого имущества.

Медали Гинна, известные своей значительной ценностью, якобы были похищены во время взлома в столице Виктории Мельбурна. Несмотря на ущерб, причиненный его машине, Гинн продолжает надеяться, что вор вернет эти олимпийские сувениры, так как они являются дорогими воспоминаниями о его успешной спортивной карьере с "Чудесной четверкой".

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