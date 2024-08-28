Четыре немца-неподростки были освобождены из-под стражи на Майорке после более чем года предварительного заключения.

Четверо молодых немцев, якобы причастных к групповому сексуальному нападению, получили освобождение под залог после более чем года заключения на Майорке. Об этом сообщило дпа со ссылкой на надежный источник в Пальме.

Группа якобы принудила 18-летнюю немецкую девушку, которую они встретили на пляже Ballermann, к сексуальной активности или бездействовала. По данным полиции, один из подозреваемых якобы записал инцидент на свой телефон в июле 2023 года.

Пятеро человек в возрасте от 21 до 23 лет были арестованы на Майорке по подозрению в групповом сексуальном нападении. По данным дпа, они родом из Северного Рейна-Вестфалии, конкретно из района Märkischer Kreis в Сауэрланде. Обвинительная прокуратура в Хагене все еще преследует обвинения против пятерых, как сообщалось в среду.

Одного из немецких туристов освободили досрочно. Он успешно предоставил доказательства своей непричастности к якобы имевшему место сексуальному нападению.

Освобождение всех подозреваемых не означает окончания дела. Расследование продолжается. В Испании наказание за такие преступления может составлять до 12 лет лишения свободы.

Обвинение в групповом сексуальном нападении на четырех немцев было центральным пунктом их заключения на Майорке. Несмотря на освобождение под залог, Обвинительная прокуратура в Хагене продолжает преследовать обвинения против них, подчеркивая серьезность обвинений.

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