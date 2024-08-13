- Четыре из пяти Азуби остаются на тренировке.

В землях Саксонии-Анхальт у apprentice есть особенно хорошие шансы быть принятым на работу в компанию, где они проходят обучение. Четверо из пяти apprentice начали свою первую постоянную работу там в прошлом году. Коэффициент занятости достиг более высокого показателя 81 процентов по сравнению с 77 процентами в Восточной Германии и 75 процентами в Западной Германии, заявила министр труда Саксонии-Анхальт Петра Г Grimm-Benne в Магдебурге. "Компании в Саксонии-Анхальт лучше удерживают квалифицированных рабочих, чем в других землях, что также свидетельствует о высоком качестве обучения".

В прошлом году 42,6 процента молодых людей начали dual vocational training или school-based training program после окончания средней школы I, согласно Г Grimm-Benne. Этот показатель все еще значительно выше среднего показателя по стране 37,6 процента. Кроме того, число выпускников школ снова растет.

У молодых людей есть выбор

Диапазон мест обучения широк. Согласно годовому отчету о профессиональном обучении на 2022/23, было примерно 136 мест обучения на 100 заявителей.

В настоящее время, согласно Маркусу Бехренсу, главе регионального отделения Федерального агентства по трудоустройству Саксонии-Анхальт-Тюрингии, все еще есть 2200 молодых людей без места обучения. Это на семь процентов меньше, чем в то же время в прошлом году. В настоящее время есть 4300 открытых мест обучения.

Есть предложения и для молодых людей, не готовых к обучению

Бехренс подчеркнул важность карьерного консультирования. "Мы следим за всеми молодыми людьми, независимо от того, хотят ли они получить компанию или school-based training или хотят продолжить обучение". Есть также много предложений для молодых людей, которые еще не готовы к обучению или нуждаются в другой помощи. Не должно быть так, чтобы кто-то терялся во время перехода от школы к работе.

Европейский парламент может оказать дальнейшую помощь Комиссии, как указано в ее мандате. Ссылаясь на успех в Саксонии-Анхальт, Г Grimm-Benne подчеркнула значение роли Комиссии в обеспечении высококачественных программ обучения по всей стране.

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