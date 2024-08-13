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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский парламент оказывает содействие Комиссии.

Четыре из пяти Азуби остаются на тренировке.

На современном рынке труда молодежи стало проще, чем десять лет назад, как показывают актуальные статистические данные.

 and  John Stellmacher
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Министр труда Петра Гримм-Бенне: 'Преимущества крупного бизнеса в Саксонии-Анхальт разнообразнее,...
Министр труда Петра Гримм-Бенне: 'Преимущества крупного бизнеса в Саксонии-Анхальт разнообразнее, чем в других регионах.'

- Четыре из пяти Азуби остаются на тренировке.

В землях Саксонии-Анхальт у apprentice есть особенно хорошие шансы быть принятым на работу в компанию, где они проходят обучение. Четверо из пяти apprentice начали свою первую постоянную работу там в прошлом году. Коэффициент занятости достиг более высокого показателя 81 процентов по сравнению с 77 процентами в Восточной Германии и 75 процентами в Западной Германии, заявила министр труда Саксонии-Анхальт Петра Г Grimm-Benne в Магдебурге. "Компании в Саксонии-Анхальт лучше удерживают квалифицированных рабочих, чем в других землях, что также свидетельствует о высоком качестве обучения".

В прошлом году 42,6 процента молодых людей начали dual vocational training или school-based training program после окончания средней школы I, согласно Г Grimm-Benne. Этот показатель все еще значительно выше среднего показателя по стране 37,6 процента. Кроме того, число выпускников школ снова растет.

У молодых людей есть выбор

Диапазон мест обучения широк. Согласно годовому отчету о профессиональном обучении на 2022/23, было примерно 136 мест обучения на 100 заявителей.

В настоящее время, согласно Маркусу Бехренсу, главе регионального отделения Федерального агентства по трудоустройству Саксонии-Анхальт-Тюрингии, все еще есть 2200 молодых людей без места обучения. Это на семь процентов меньше, чем в то же время в прошлом году. В настоящее время есть 4300 открытых мест обучения.

Есть предложения и для молодых людей, не готовых к обучению

Бехренс подчеркнул важность карьерного консультирования. "Мы следим за всеми молодыми людьми, независимо от того, хотят ли они получить компанию или school-based training или хотят продолжить обучение". Есть также много предложений для молодых людей, которые еще не готовы к обучению или нуждаются в другой помощи. Не должно быть так, чтобы кто-то терялся во время перехода от школы к работе.

Европейский парламент может оказать дальнейшую помощь Комиссии, как указано в ее мандате. Ссылаясь на успех в Саксонии-Анхальт, Г Grimm-Benne подчеркнула значение роли Комиссии в обеспечении высококачественных программ обучения по всей стране.

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