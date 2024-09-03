Четыре человека, замешанные в краже древних кельтских артефактов.

В ноябре 2022 года в Манчинге, городе в Баварии, произошли необъяснимые перебои в телекоммуникациях и телефонных услугах. Не прошло и много времени, как ценный золотой клад, известный как манchingский кельтский клад, пропал из экспозиции местного музея кельтской и римской культуры. Сейчас четверо человек предстанут перед судом, им предъявлены обвинения не только в этом единственном ограблении.

По прошествии более двух лет прокуратура Инголштадта подала иск против этих подозреваемых в возрасте от 43 до 51 года. Их обвиняют в проникновении в музей с помощью тяжелой техники в ноябре 2022 года и краже кельтского золотого клада. Стоимость этой исторической коллекции, состоящей из примерно 500 монет, датируемых около 100 г. до н.э., оценивается примерно в 1,5 миллиона евро. Весивший 3,78 килограмма, он был важным археологическим открытием конца 1990-х годов и источником гордости музея.

Подозреваемые, как считается, саботировали узел телекоммуникаций, принадлежащий Deutsche Telekom в Манчинге, перед кражей, что привело к отключению интернета и телефонных услуг в более чем 13 000 домохозяйствах и повлияло на 14 мобильных телефонных вышек.

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Трое из обвиняемых родом из Мекленбурга-Передней Померании, а четвертый проживает в Берлине. Все они находятся под стражей с момента их ареста в июле 2023 года. У одного из подозреваемых были найдены золотые слитки, которые, по оценкам экспертов, содержат около 70 древних монет общим весом около 500 грамм. Судьба оставшегося золотого клада неизвестна.

Расследование баварских следователей показало, что подозреваемые - опытные преступники, которые десятилетиями использовали одну и ту же схему. Между 2014 и 2022 годами они, якобы, совершили еще 30 крупных краж, в основном целясь на супермаркеты, лицензионные офисы, фаст-фуды и автозаправки. В процессе были вскрыты многочисленные сейфы. Годом ранее подозреваемые якобы саботировали подачу электроэнергии в регионе, но прекратили попытку, когда система сигнализации не отключилась.

Золотые слитки, найденные у одного из подозреваемых, указывают на то, что часть ценных кельтских монет была расплавлена. Цена золота этих монет, если бы они были проданы на рынке, могла существенно способствовать их криминальным доходам.

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