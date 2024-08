Катастрофический взрыв и пожар в жилом здании - Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили тяжелые травмы в результате пожара в доме.

В результате пожара в жилье в Ворпommern-Rügen пострадали четыре человека, в том числе двое детей в возрасте 3 и 13 лет. Preliminary estimates suggest approximately €500,000 worth of property damage, as reported by law enforcement.

Дом в Süderholz был домом для 95-летнего мужчины и его 43-летнего внука с семьей. Вечером произошел инцидент, предположительно взрыв газового баллона, когда старик им пользовался. Этот взрыв вызвал быстрый распространение огня, который охватил дом, где жили двое детей.

В момент взрыва 43-летний был снаружи и смог спасти своих сыновей с помощью лестницы. Все трое пострадали от отравления дымом. 95-летнего мужчину вытащили из горящего здания пожарные, которые также оказали ему помощь при отравлении дымом и переломе руки. 13-летнего ребенка доставили в больницу вертолетом.

На место происшествия прибыло около 100 добровольных пожарных. Жилье больше не пригодно для проживания.

Взрыв был первоначально приписан взрыву газового баллона, что привело к быстрому распространению огня. Интенсивные языки пламени в конечном итоге достигли комнаты, где спали двое детей, что усугубило пожар.

