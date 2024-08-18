Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиОгонь

Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили тяжелые травмы в результате пожара в доме.

В ночное время здание многоквартирный дом взрывается, что приводит к огненному災害. Два малых жителя здания получили травмы в результате инцидента.

 and  Anne Legman
Время чтения 1 минута

Катастрофический взрыв и пожар в жилом здании - Четыре человека, в том числе двое несовершеннолетних, получили тяжелые травмы в результате пожара в доме.

В результате пожара в жилье в Ворпommern-Rügen пострадали четыре человека, в том числе двое детей в возрасте 3 и 13 лет. Preliminary estimates suggest approximately €500,000 worth of property damage, as reported by law enforcement.

Дом в Süderholz был домом для 95-летнего мужчины и его 43-летнего внука с семьей. Вечером произошел инцидент, предположительно взрыв газового баллона, когда старик им пользовался. Этот взрыв вызвал быстрый распространение огня, который охватил дом, где жили двое детей.

В момент взрыва 43-летний был снаружи и смог спасти своих сыновей с помощью лестницы. Все трое пострадали от отравления дымом. 95-летнего мужчину вытащили из горящего здания пожарные, которые также оказали ему помощь при отравлении дымом и переломе руки. 13-летнего ребенка доставили в больницу вертолетом.

На место происшествия прибыло около 100 добровольных пожарных. Жилье больше не пригодно для проживания.

Взрыв был первоначально приписан взрыву газового баллона, что привело к быстрому распространению огня. Интенсивные языки пламени в конечном итоге достигли комнаты, где спали двое детей, что усугубило пожар.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В Саксонии-Анхальт остается около 102 600 необработанных заявлений по вопросам налогообложения...
Федеральные земли Германии

Около 169 000 претензий к судебным решениям по налогам на имущество

На cleaner в 2025 году в Германии будет reintroduced новая система налога на недвижимость. Ниже приведены актуальные показатели для Саксонии-Анхальт.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
После совершения опасного перестроения сотрудники полиции преследуют убегающих...
Федеральные земли Германии

Мотоциклист столкнулся с сотрудниками правоохранительных органов во время попытки побега

Во время своей неторопливой велосипедной поездки офицер сталкивается с неожиданной ситуацией: два мотоциклиста выполняют рискованный маневр смены полосы. Офицер пытается вмешаться - в результате чего происходят определённые события.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Взволнованный и опьяневший мужчина якобы швырнул полупустой бокал пива в сторону полицейского...
Федеральные земли Германии

Молодой взрослый бросает полупустую кружку пива в сторону патрульной машины полиции

Настроение его было вызывающим, он держал кружку пива в руке. Пребывание этого человека на фестивале в замке Аулендорф завершилось в тюремной камере.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
После занявшего второго места на Олимпиаде Никлс Оттсен и Клемenso Виклер также были успешны на...
Федеральные земли Германии

За финишированием на втором месте Элерс и Уиклер соревнуются за титул чемпионата Европы в своем виде спорта.

- За финишированием на втором месте Элерс и Уиклер соревнуются за титул чемпионата Европы в своем виде спорта. Германские пляжные волейболисты преследуют еще один титул в Нидерландах. Вчерашние чемпионы, Свеня Мюллер и Цинья Тиллманн, взяли паузу, а Нильс Эллерс и Клеменс Виклер, оба воспитанники Гамбурга, вышли на передний план и

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно

Последние

В Саксонии-Анхальт остается около 102 600 необработанных заявлений по вопросам налогообложения...
Федеральные земли Германии

Около 169 000 претензий к судебным решениям по налогам на имущество

На cleaner в 2025 году в Германии будет reintroduced новая система налога на недвижимость. Ниже приведены актуальные показатели для Саксонии-Анхальт.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Порше поддерживает Варта, приобретая её дочернюю компанию.
Экономика

Уменьшение финансовых обязательств и приобретение Porsche для укрепления репутации Varta

Варта, возможно, обнаружила потенциальное решение, которое могло бы гарантировать стабильность своей батарейной компании. Был разработан план возрождения. Важный клиент согласен поддержать компанию в качестве инвестора.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
После совершения опасного перестроения сотрудники полиции преследуют убегающих...
Федеральные земли Германии

Мотоциклист столкнулся с сотрудниками правоохранительных органов во время попытки побега

Во время своей неторопливой велосипедной поездки офицер сталкивается с неожиданной ситуацией: два мотоциклиста выполняют рискованный маневр смены полосы. Офицер пытается вмешаться - в результате чего происходят определённые события.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Взволнованный и опьяневший мужчина якобы швырнул полупустой бокал пива в сторону полицейского...
Федеральные земли Германии

Молодой взрослый бросает полупустую кружку пива в сторону патрульной машины полиции

Настроение его было вызывающим, он держал кружку пива в руке. Пребывание этого человека на фестивале в замке Аулендорф завершилось в тюремной камере.

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно