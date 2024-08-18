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Четыре человека уклонились от правоохранительных органов в регионе Бавария

В регионе Бавария четверо мужчин в возрасте от 27 до 31 года сбежали из психиатрического учреждения. По данным властей, они покинули больницу округа в Штраубинге субботним вечером. Проводятся масштабные поиски, в которых задействованы полиция, вертолёт и собачьи отряды.

 and  Anne Legman
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Четыре человека уклонились от правоохранительных органов в регионе Бавария

Четверка лиц якобы атаковала и навредила сотруднику медицинского учреждения, чтобы открыть вход, как сообщается. Сотрудника освободили после того, как главный вход был открыт, и четверо подозреваемых скрылись пешком в направлении Альбурга. Сотрудника доставили в медицинское учреждение для лечения.

"Эти лица считаются опасными", - предупредили полицейские, распространяя фотографии и подробности лиц ночью. Они посоветовали водителям не подвозить автостопщиков и порекомендовали людям держаться подальше от беглецов и вместо этого звонить по номеру экстренной помощи 110.

Ландсхутская больница - специализированное учреждение для судебной психиатрии и психотерапии, ответственное за обязательное содержание в административном районе Нижняя Бавария. При обязательном содержании лица с расстройствами психического здоровья и зависимостью от веществ, совершившие правонарушения, содержатся в учреждении.

Четверо лиц, которые вызвали хаос в медицинском учреждении, были замечены направляющимися в сторону Альбурга, расположенного в Баварии. После инцидента власти выпустили предупреждения для общественности об этих лицах, призывая людей быть осторожными в районе Ландсхут, известном Ландсхутской больницей, специализированном учреждении в Нижней Баварии для судебной психиатрии и психотерапии.

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