- Четыре человека получили серьезные травмы в результате взрыва в многоквартирном доме.

В результате пожара в жилом доме в районе Ворпommern-Rügen пострадали четыре человека, в том числе двое мальчиков в возрасте 3 и 13 лет. Preliminary assessments suggest around 500,000 euros in property damage, as per police reports.

Дом в Süderholz был домом для 95-летнего мужчины и его 43-летнего внука вместе с их родственниками. Инцидент произошел вечером, когда, по-видимому, мужчина использовал канистру с топливом для обогрева. Взрыв вызвал пожар, который быстро охватил дом, в котором также находились двое детей.

Канистра с топливом может быть виновником взрыва

43-летний мужчина находился снаружи во время взрыва и спас своих детей, используя лестницу. Все трое пострадали от отравления дымом. 95-летнего мужчину освободили из дома пожарные, и он также пострадал от отравления дымом и получил травму руки. 13-летнего мальчика доставили в больницу вертолетом.

Примерно 100 волонтеров-пожарных вмешались. Строение сейчас непригодно для проживания.

Полиция расследует возможность того, что канистра с топливом стала причиной взрыва. В связи с инцидентом полиция усилила патрулирование в районе для обеспечения общественной безопасности.

Читайте также: