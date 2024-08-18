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Четыре человека получили серьезные травмы в результате взрыва в многоквартирном доме.

В час вечером в жилом доме в Мекленбурге-Передней Померании происходит взрыв, который перерастает в серьезный пожар. В результате двое жителей получают травмы.

 and  Michael Bootcampf
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Молодого человека транспортировали в больницу на вертолете скорой помощи после взрыва.
Молодого человека транспортировали в больницу на вертолете скорой помощи после взрыва.

- Четыре человека получили серьезные травмы в результате взрыва в многоквартирном доме.

В результате пожара в жилом доме в районе Ворпommern-Rügen пострадали четыре человека, в том числе двое мальчиков в возрасте 3 и 13 лет. Preliminary assessments suggest around 500,000 euros in property damage, as per police reports.

Дом в Süderholz был домом для 95-летнего мужчины и его 43-летнего внука вместе с их родственниками. Инцидент произошел вечером, когда, по-видимому, мужчина использовал канистру с топливом для обогрева. Взрыв вызвал пожар, который быстро охватил дом, в котором также находились двое детей.

Канистра с топливом может быть виновником взрыва

43-летний мужчина находился снаружи во время взрыва и спас своих детей, используя лестницу. Все трое пострадали от отравления дымом. 95-летнего мужчину освободили из дома пожарные, и он также пострадал от отравления дымом и получил травму руки. 13-летнего мальчика доставили в больницу вертолетом.

Примерно 100 волонтеров-пожарных вмешались. Строение сейчас непригодно для проживания.

Полиция расследует возможность того, что канистра с топливом стала причиной взрыва. В связи с инцидентом полиция усилила патрулирование в районе для обеспечения общественной безопасности.

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