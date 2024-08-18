- Четыре человека погибли во время неудачной попытки перехода по полосе движения.

Четверо человек погибли в результате аварии с участием двух автомобилей на федеральной дороге 6 в восточной Дрезден. По данным полицейского управления Гёрлиц, 61-летняя женщина получила тяжелые травмы. Полицейское управление подтвердило, что все жертвы были местными жителями.

Согласно сообщениям, SUV, направлявшийся в Россдорф, пытался обогнать два других автомобиля. К сожалению, водитель другого автомобиля, не заметив этого, также решил обогнать, что привело к лобовому столкновению. SUV сначала ударилось о дерево, а затем вернулось на дорогу. В результате чего 64-летний водитель и трое пассажиров - 59-летний, 81-летний и 86-летний - получили смертельные травмы на месте. Пассажир второго автомобиля был доставлен в больницу с серьезными, но не смертельными травмами. Удивительно, но пассажиры третьего автомобиля не пострадали.

Для ликвидации последствий аварии потребовалась помощь пожарной службы и вертолета скорой помощи. Дорога была закрыта в течение примерно девяти часов. Движение было возобновлено утром. Полиция проводит расследование причин аварии, как сообщил представитель полиции.

Лобовое столкновение произошло с участием трех автомобилей, в том числе SUV и двух других, которые водитель пытался обогнать. Несмотря на серьезность аварии, пассажиры одного из автомобилей, кроме SUV, остались невредимыми.

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