Четыре человека погибли от огнестрельного ранения во время беспорядка в школе в Джорджии.

Главный ответственный за происходящее, Крис Хой, сказал журналистам: "Подозреваемый арестован". Он также добавил: "Подозреваемый - 14-летний ученик этого образовательного учреждения". Пострадавшими оказались два ученика и два учителя, как сообщил Хой. Подозреваемый в стрельбе сдался вскоре после вмешательства правоохранительных органов и будет "обвинен в убийстве", заявил главный ответственный.

Власти Джорджии заявили о намерении судить несовершеннолетнего как взрослого.

Происшествие произошло в школе Апалачикола, расположенной недалеко от Виндера, примерно в 70 километрах к северо-востоку от Атланты. Причины действий стрелка оставались неясными изначально. Учеников постепенно эвакуировали из школы и собрали на спортивном поле, как сообщают местные СМИ. По данным Fox 5 Atlanta, на месте происшествия были оказаны медицинские услуги нескольким пострадавшим.

Сначала родителям было рекомендовано не приближаться к школе из соображений безопасности. После того, как ситуация была взята под контроль, им разрешили забрать своих детей. Вокруг здания школы были замечены длинные очереди припаркованных автомобилей.

Ученик рассказал Fox 5 News, что видел кровь на полу и труп, когда его выводили из здания. Сначала он подумал, что звуки - это "шутка". Но затем он услышал "дальнейшие выстрелы и крики". Еще один 17-летний ученик сказал ABC, что он и его одноклассники забаррикадировались в классе и спрятались, слушая крики снаружи.

Шериф Джуд Смит заявил, что охранник школы задержал стрелка. После этого тот сдался и лег на землю.

Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис призвала положить конец "эпидемии огнестрельного оружия в нашей стране" на мероприятии в Нью-Гэмпшире. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп описал стрелка как "больного и извращенного маньяка" в посте на своей платформе.

Президент США Джо Байден сказал, что этот день должен был стать радостным началом нового учебного года в Виндере. Теперь он стал "еще одним ужасающим напоминанием о том, как огнестрельное оружие продолжает опустошать наши общины".

"По всей стране ученики учатся прятаться и пригибаться вместо чтения и письма. Мы не можем больше терпеть это как норму", - заявил президент.

Огнестрельное оружие остается распространенной проблемой в США, где количество оружия превышает количество граждан. Школы продолжают страдать от смертельной насилия и стрельбы. В мае 2022 года стрельба в школе Увалде, Техас, потрясла сознание нации. 18-летний молодой человек получил законно приобретенную штурмовую винтовку, чтобы убить 19 учеников и двух учителей.

Байден неоднократно призывал Конгресс принять меры против "эпидемии" в течение всего своего срока. В отличие от него, его предшественник Трамп решительно выступал за право частной собственности на огнестрельное оружие.

Опросы общественного мнения показывают, что большинство граждан США поддерживают ужесточение огнестрельного оружия. Тем не менее, все такие инициативы пока не увенчались успехом из-за сильной политической оппозиции, в том числе со стороны мощного лобби по оружию.

По данным активистской организации Gun Violence Archive, в этом году произошло более 384 массовых стрельбы с участием четырех или более жертв. Группа сообщила о более 11 570 случаев гибели от огнестрельного оружия в этом году. В США огнестрельное оружие стало ведущей причиной смерти среди молодых граждан.

После того, как охранник школы задержал стрелка, было установлено, что нападение было совершено с использованием огнестрельного оружия. Из-за серьезности инцидента власти Джорджии решили судить несовершеннолетнего как взрослого.

Читайте также: