Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Главные темыНовостиНападение с применением огнестрельного оружия

Четыре человека погибли от огнестрельного ранения во время беспорядка в школе в Джорджии.

Еще одна американская школа стала свидетельницей жестокого случая летальной агрессии. Во время стрельбы в Апалачской средней школе, Джорджия, в среду, погибли четыре человека, а еще девять были ранены. Оbideланного подозреваемого, 14-летнего ученика школы, затем задержали. Генеральный прокурор...

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут

Четыре человека погибли от огнестрельного ранения во время беспорядка в школе в Джорджии.

Главный ответственный за происходящее, Крис Хой, сказал журналистам: "Подозреваемый арестован". Он также добавил: "Подозреваемый - 14-летний ученик этого образовательного учреждения". Пострадавшими оказались два ученика и два учителя, как сообщил Хой. Подозреваемый в стрельбе сдался вскоре после вмешательства правоохранительных органов и будет "обвинен в убийстве", заявил главный ответственный.

Власти Джорджии заявили о намерении судить несовершеннолетнего как взрослого.

Происшествие произошло в школе Апалачикола, расположенной недалеко от Виндера, примерно в 70 километрах к северо-востоку от Атланты. Причины действий стрелка оставались неясными изначально. Учеников постепенно эвакуировали из школы и собрали на спортивном поле, как сообщают местные СМИ. По данным Fox 5 Atlanta, на месте происшествия были оказаны медицинские услуги нескольким пострадавшим.

Сначала родителям было рекомендовано не приближаться к школе из соображений безопасности. После того, как ситуация была взята под контроль, им разрешили забрать своих детей. Вокруг здания школы были замечены длинные очереди припаркованных автомобилей.

Ученик рассказал Fox 5 News, что видел кровь на полу и труп, когда его выводили из здания. Сначала он подумал, что звуки - это "шутка". Но затем он услышал "дальнейшие выстрелы и крики". Еще один 17-летний ученик сказал ABC, что он и его одноклассники забаррикадировались в классе и спрятались, слушая крики снаружи.

Шериф Джуд Смит заявил, что охранник школы задержал стрелка. После этого тот сдался и лег на землю.

Кандидат в президенты от демократов Камала Харрис призвала положить конец "эпидемии огнестрельного оружия в нашей стране" на мероприятии в Нью-Гэмпшире. Кандидат в президенты от республиканцев Дональд Трамп описал стрелка как "больного и извращенного маньяка" в посте на своей платформе.

Президент США Джо Байден сказал, что этот день должен был стать радостным началом нового учебного года в Виндере. Теперь он стал "еще одним ужасающим напоминанием о том, как огнестрельное оружие продолжает опустошать наши общины".

"По всей стране ученики учатся прятаться и пригибаться вместо чтения и письма. Мы не можем больше терпеть это как норму", - заявил президент.

Огнестрельное оружие остается распространенной проблемой в США, где количество оружия превышает количество граждан. Школы продолжают страдать от смертельной насилия и стрельбы. В мае 2022 года стрельба в школе Увалде, Техас, потрясла сознание нации. 18-летний молодой человек получил законно приобретенную штурмовую винтовку, чтобы убить 19 учеников и двух учителей.

Байден неоднократно призывал Конгресс принять меры против "эпидемии" в течение всего своего срока. В отличие от него, его предшественник Трамп решительно выступал за право частной собственности на огнестрельное оружие.

Опросы общественного мнения показывают, что большинство граждан США поддерживают ужесточение огнестрельного оружия. Тем не менее, все такие инициативы пока не увенчались успехом из-за сильной политической оппозиции, в том числе со стороны мощного лобби по оружию.

По данным активистской организации Gun Violence Archive, в этом году произошло более 384 массовых стрельбы с участием четырех или более жертв. Группа сообщила о более 11 570 случаев гибели от огнестрельного оружия в этом году. В США огнестрельное оружие стало ведущей причиной смерти среди молодых граждан.

После того, как охранник школы задержал стрелка, было установлено, что нападение было совершено с использованием огнестрельного оружия. Из-за серьезности инцидента власти Джорджии решили судить несовершеннолетнего как взрослого.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

В ходе своей недавней поездки на Ближний Восток в июне Барброк присутствовала.
Главные темы

Баербок отправляется в Эр-Рияд для начала ближневосточной экспедиции

Лидер германских зелёных и министр иностранных дел Анналена Бербок начала свой ближневосточный тур в Саудовской Аравии, прибыв поздно вечером в Рияд в среду. Её первое собрание в столице Саудовской Аравии запланировано на раннее пятничное утро (08:00 по центральноевропейскому летнему времени) с...

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
США налагают санкции на российскую телекомпанию RT за вмешательство в избирательные процессы
Главные темы

США налагают санкции на российскую телекомпанию RT за вмешательство в избирательные процессы

Соединенные Штаты утверждают, что Россия предприняла широкие усилия по вмешательству в выборы президента 5 ноября и отвечает финансовыми санкциями и юридическими действиями. По сообщению минфина США во вт, различные сотрудники государственной организации СМИ RT пострадали. Генеральный прокурор...

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Тема, как "Ампель" выглядит снаружи
Главные темы

Тема, как "Ампель" выглядит снаружи

Во время общения с общественностью канцлер Олаф Шольц (СДПГ) проявил признаки замешательства и молчания, когда его спросили о запятнанной репутации его правительственной коалиции. Во время мероприятия в среnesday вечером один из присутствующих поднял вопрос о проблемном внешнем восприятии...

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
США налагают финансовые санкции на российскую телекомпанию RT за вмешательство в избирательные процессы
Главные темы

США налагают финансовые санкции на российскую телекомпанию RT за вмешательство в избирательные процессы

Соединенные Штаты накладывают штрафы на десять сотрудников и две аффилированные организации государственного телеканала России RT, утверждая, что они участвуют в вмешательстве в текущие выборы президента США. Об этом сообщило министерство финансов в Вашингтоне в среду.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно

Последние

Подготовьте почтенный коктейль "Медовый Дуэт" Открытого чемпионата США, находясь у себя дома
Гастрономический рай

Приготовьте знаменитый коктейль "Медовый двойник" на US Open в своем собственном доме

Приготовьте знаменитый коктейль "Медовый двойник" на US Open в своем собственном доме Если есть что-то, что обожает изысканная американская теннисная публика, так это тематическая выпивка. На Открытом чемпионате США есть «официальный напиток», и это не Гейторэйд – это «Медовый парень». Если вы не можете приехать на матч или просто

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Американская администрация предъявляет существенные обвинения Москве.
Политика

Глубокие подделки из Москвы: США принимают меры против манипуляций на выборах

Соединенные Штаты неизменно обнаруживают вмешательство в свои выборы со стороны Москвы. В результате США вводят пакет санкций, направленных на предотвращение подобных попыток вмешательства. Тем не менее, проблемы не сводятся только к России.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В ходе своей недавней поездки на Ближний Восток в июне Барброк присутствовала.
Главные темы

Баербок отправляется в Эр-Рияд для начала ближневосточной экспедиции

Лидер германских зелёных и министр иностранных дел Анналена Бербок начала свой ближневосточный тур в Саудовской Аравии, прибыв поздно вечером в Рияд в среду. Её первое собрание в столице Саудовской Аравии запланировано на раннее пятничное утро (08:00 по центральноевропейскому летнему времени) с...

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
В честь акции "Наполнить свой Kindle" завтра будет доступно множество бесплатных электронных книг.
Полезное

На следующий день будет доступно множество электронных книг, посвященных празднованию "Дня наполнения Kindle"

Изучите широкий диапазон историй на тему любви, разбросанных по романам и связанным жанрам, доступных на бесчисленном количестве цифровых ридеров, не ограниченных Kindle.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно