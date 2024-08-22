- Четыре брата и сестры задержаны после нападения в местном профессиональном учреждении

Месяц спустя после нападения на музыкального преподавателя в колледже в Веделе, недалеко от Гамбурга, полиция задержала четверых предполагаемых преступников. 22 июля братья в возрасте 15, 19 и двух 21-летних были первоначально задержаны, но затем освобождены. Тем не менее, дальнейшее расследование привело к их повторному аресту по подозрению в покушении на убийство и причинении тяжкого вреда здоровью, как сообщили правоохранительные органы.

Изначально задержанные отделом по расследованию убийств братья оставались молчаливыми на первоначальном допросе. В свете последних достижений в расследовании возникло сильное подозрение, что они были повторно задержаны. Одним из факторов, находящихся под пристальным вниманием, является то, было ли нападение засадой.

После инцидента 67-летний музыкальный учитель из Торнеша (часть района Пиннеберг) получил серьезные ранения в результате ножевых ранений на парковке Volkshochschule Wedel. К сожалению, полиция не раскрыла причину нападения или связь между подозреваемым и жертвой.

После своего первоначального освобождения братья были повторно арестованы из-за растущих подозрений в отношении преступления. Расследование показало, что музыкальный учитель стал жертвой нападения, похожего на засаду.

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