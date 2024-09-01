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Честно отдавая дань памяти покойному Оби Ндефо

Ужасные новости об бывших звездах 'Дnyder Creek': с сожалением сообщаем, что скончался коллега Оби Ндефо в возрасте 51 года.

 and  Wendy Allen
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Мэри-Маргарет Хёумс, сыгравшая в «Дей。*
Мэри-Маргарет Хёумс, сыгравшая в «Дей。*

- Честно отдавая дань памяти покойному Оби Ндефо

Актер и инструктор по йоге Оби Ндефо, известный по роли в "Действуй, Фил, действуй", скончался в возрасте 51 года. Об этом сообщила его сестра в Facebook. В 2019 году трагический инцидент лишил актера обеих ног.

Ндефо появлялся в сериалах "Звездный путь: Глубокий космос 9" (1993) и "Звездные врата: SG-1" (1997). Однако его самой запоминающейся ролью была роль Боди Уэллса в "Действуй, Фил, действуй", которую он играл с 1998 по 2002 год.

Его сестра "разбита горем"

Младшая сестра Ндефо, Нкем Ндефо, объявила о его внезапной смерти в Facebook 31 августа, не назвав причину. В своем посте она выразила свое горе и упомянула, что ее брат обрел покой. Она поделилась фотографией них двоих.

"Ты был и всегда будешь светом"

Актриса Мэри-Маргарет Хамз, сыгравшая Галери Лири, мать Досона в сериале, почтила память Ндефо в Instagram. Она сказала: "Трудно поверить, что тебя нет, дорогой друг. Ты был и всегда будешь светом. Твоя стойкость и любовь перед лицом жизненных испытаний будут вдохновением". Она ценила моменты любви и поддержки, которые они разделяли на протяжении многих лет. Она отметила некоторых звезд сериала, в том числе Кэти Холмс, Джошуа Джексон и Джеймса Ван Дер Бика. Под хэштегами "телевизионная семья" и "друзья навек" она выразила свои чувства.

Хамз поделилась фрагментом съемочного процесса успешного сериала, где Ндефо обнимается с Кэти Холмс во время репетиции и шутит с Джеймсом Ван Дер Биком на улице.

Сбит внедорожником

17 августа 2019 года, возвращаясь к своей машине после шопинга в Лос-Анджелесе, Ндефо попал в несчастный случай. Его сбил внедорожник, в результате чего правая нога была ампутирована, а левую потребовалась ампутация. В интервью "Лос-Анджелес Таймс" в следующем году он сказал: "Что со мной произошло, просто так грустно. Зачем делать хуже, чувствуя себя плохо об этом?" Он принял свою участь.

Было собрано более 200 000 долларов в кампании по сбору средств на оплату протезов и барьерно-свободную реконструкцию его дома в Сильвер-Лейк.

Несмотря на трагический инцидент в 2019 году, в результате которого Ндефо лишился обеих ног после наезда внедорожника, Оби Ндефо продолжил появляться в популярных научно-фантастических шоу, таких как "Звездный путь: Глубокий космос 9" и "Звездные врата: SG-1".

Помня время Ндефо на "Действуй, Фил, действуй", Мэри-Маргарет Хамз поделилась трогательной данью уважения в Instagram, назвав его "светом" и выразив благодарность за их совместные моменты. Она упомянула их телевизионную семью и дружбу, заканчивая пост хэштегами "#телевизионнаясемья" и "#друзьянавек".

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