- Через шесть лет после его поражения в "Бакьоретт", в честь Дня отца.

Дэниел Лотт потерпел неудачу в конкурсе RTL "Холостяк" в 2018 году, но, похоже, его удача изменилась к лучшему. В Instagram бывший финалист "Холостяка" и его жена Ева объявили о рождении дочери.

"Наша маленькая Мави вошла в этот мир 23.08.2024", - поделился счастливый папа, сопроводив пост фотографией. Снимок показывает руки счастливых родителей, держащих крошечную ручку ребенка. "Мы без ума от любви и гордимся, и мы наслаждаемся каждым моментом с ней", - продолжает пост из Мюнхена. Еве нужно время, чтобы восстановиться, поэтому они планируют все делать "очень неторопливо".

Пара вместе уже давно и поженилась в конце июня, как видно из свадебных фотографий пары. Они объявили о своей беременности уже в марте, поделившись новостью со своими более чем 10 000 подписчиками в Instagram. "У нас есть потрясающие новости! Скоро мы станем семьей из трех человек".

Лотт дошел до финала шоу RTL примерно шесть лет назад. К сожалению, "Холостячка" Надин Кляйн выбрала не его, а тогда 29-летнего "Мистера Швабию".

Новый сезон "Холостяка" стартует сегодня, но будет транслироваться не на бесплатном телевидении и доступен только для просмотра на платформе RTL+.

"В день рождения их дочери Мави, 23 августа 2024 года, Дэниел Лотт и Ева выражают благодарность и желают им "удачи" в радостном пути родительства".

"Готовясь к новому этапу своей жизни, Дэниел и Ева решают все делать медленно, наслаждаясь каждым моментом и с оптимизмом глядя в будущее, полное "удачи" для их приключений".

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