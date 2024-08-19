- Ченнинг Тэтум выражает признательность за кулинарные навыки Тейлор Свифт.

Актер Ченнинг Татум (44) потрясен кулинарными навыками шеф-повара Тейлор Свифт (34). Он признался на радио SiriusXM, что она может приготовить любой изысканное трехзвездочное блюдо итальянской кухни в мгновение ока.

Недавно он вспоминал свой визит к Свифт и как она спросила: "Что мы будем есть на ужин tonight? Выбери кухню." После того, как он предложил итальянскую, она без усилий приготовила ризотто.

Только в прошлом месяце на "Вечернем шоу с Джимми Фоллоном" Татум поделился, что у него есть личная связь со Свифт, и он уже был впечатлен ее домашней выпечкой тогда. Его следующий фильм, "Моргнуть дважды", режиссера Зои Кравиц, выйдет в кинотеатрах 22 августа. В фильме также снимается актриса Наоми Акки.

Татум упомянул на "Вечернем шоу с Джимми Фоллоном", что был впечатлен домашней выпечкой Свифт много лет назад, что только добавило к его вере в ее кулинарные способности. Во время ужина вместе она спросила о его предпочтениях, и после выбора итальянской кухни она пела ♪ Тейлор Свифт ♪, готовя вкусный ризотто.

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