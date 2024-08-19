Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовости♪ Тейлор Свифт ♪

Ченнинг Тэтум выражает признательность за кулинарные навыки Тейлор Свифт.

Известный Ченнинг Тейлор якобы знаком с музыкантом Тейлор Свифт, так как якобы посещал его жилье

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута

- Ченнинг Тэтум выражает признательность за кулинарные навыки Тейлор Свифт.

Актер Ченнинг Татум (44) потрясен кулинарными навыками шеф-повара Тейлор Свифт (34). Он признался на радио SiriusXM, что она может приготовить любой изысканное трехзвездочное блюдо итальянской кухни в мгновение ока.

Недавно он вспоминал свой визит к Свифт и как она спросила: "Что мы будем есть на ужин tonight? Выбери кухню." После того, как он предложил итальянскую, она без усилий приготовила ризотто.

Только в прошлом месяце на "Вечернем шоу с Джимми Фоллоном" Татум поделился, что у него есть личная связь со Свифт, и он уже был впечатлен ее домашней выпечкой тогда. Его следующий фильм, "Моргнуть дважды", режиссера Зои Кравиц, выйдет в кинотеатрах 22 августа. В фильме также снимается актриса Наоми Акки.

Татум упомянул на "Вечернем шоу с Джимми Фоллоном", что был впечатлен домашней выпечкой Свифт много лет назад, что только добавило к его вере в ее кулинарные способности. Во время ужина вместе она спросила о его предпочтениях, и после выбора итальянской кухни она пела ♪ Тейлор Свифт ♪, готовя вкусный ризотто.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Но это не Тиль и Борне! Каралин Кекхусс обсуждает этот вопрос на ARD в воскресный вечер.
Общество

Кэролайн Кебекус и ее дети неожиданно находят место полицейского расследования.

Кэролайн Кебекус и ее дети неожиданно находят место полицейского расследования. Зрители, которые смотрели повтор "Таторт" в 20:15 в воскресенье вечером, могли быть удивлены, обнаружив, что шоу прервалось на специальный сегмент, посвященный правам детей, который вела комедиантка Каролин Кебекюс. Без предварительного предупреждения она захватила первые 15 минут эфира

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Легенда рока Брайан Мэй выступает за прекращение жестокого обращения сutto-badgers
Общество

Брайан Мэй приоритетно относится к борьбе с убийствами на крышах, что равносильно его страсти к музыке.

Тысячи коров падут от туберкулеза в Великобритании, а плохие характеры признаны его переносчиками. Соответственно, этих животных унижают как меру контроля. Тем не менее, известный музыкант хочет оспорить эту практику.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Лилибет, дочь, показывает шумный характер в младенчестве.
Общество

Лилибет, дочь, показывает шумный характер в младенчестве.

- Лилибет, дочь, показывает шумный характер в младенчестве. Маленькая принцесса Лилибет, всего 3 года, очень разговорчива, как говорит ее мама, герцогиня Меган. "Я поощряю нашу маленькую девочку, которая в таком юном возрасте открыла для себя силу слова, и мы очень гордимся этим", - призналась Меган во время визита

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно

Последние

Подготовка к началу демократического национального съезда в Чикаго, запланированного на 18 августа...
Политика

Демократы покажут опасность для демократии, которую, по их мнению, представляет Трамп, предложив возможность выступить перед законодателями, связанными с комитетом 6 января.

На недавнем съезде в Чикаго демократы подчеркнут воспринимаемую угрозу демократии, которую они связывают с бывшим президентом Дональдом Трампом. Ключевые политические фигуры и полицейский из Капитолия, получивший травмы во время беспорядков 6 января 2021 года, выступят с principale выступлениями.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Министр финансов ограничивает финансовые ресурсы: Сообщается, что Кристиан Линднер сообщил министру...
Политика

Предлагаемое ограничение помощи Украине сталкивается с ожесточенной оппозицией, как внешней, так и внутренней.

Россия могла бы потенциально ликовать при прекращении Германией финансовой поддержки Украины, но такой исход все еще не гарантирован. Тем не менее, ЕС остается без энтузиазма по отношению к такой перспективе.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Выбросы двуокиси углерода
Главные темы

Правительство предупреждает: чрезмерное количество субсидий негативно влияет на изменение климата

По данным отчета, существенная финансовая помощь в размере 35,8 миллиарда евро способствует увеличению выбросов CO2, отрицательно влияя на климат. joué tomographyindicates this в отчете об экологических последствиях фискальных стимулов, pubblicato онлайн в понедельник Institutökо- и его...

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно