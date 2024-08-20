Чемпионат по теннису в Цинциннати: Арина Сабаленка одержала победу над Джессикой Пегулой перед US Open

Сабаленка была ближе всего к идеальной неделе, не проиграв ни одного сета и завоевав свой первый титул после защиты победы на Открытом чемпионате Австралии в январе.

Лицом к лицу с форменной игрой на WTA-туре в лице шестой ракетки Пегулы, Сабаленка столкнулась с соперницей, выигравшей девять матчей подряд после победы на Открытом чемпионате Канады в Торонто.

Пегула стремилась стать первой женщиной после Эвонн Гулэгонг Каули в 1973 году, выигравшей tanto Открытый чемпионат Канады, как и Открытый чемпионат США в один сезон, но надежды были разрушены мощью и точностью Сабаленки.

"Я бы сказала, что играю довольно хорошо", - заявила Сабаленка позже, по данным WTA. " peut-être pas на самом высоком уровне, но я определенно приближаюсь к нему. И с каждым матчем я чувствую себя все лучше и лучше, и надеюсь, что на Открытом чемпионате США я смогу продолжать улучшаться и, возможно, даже достичь более высокого уровня, чем когда-либо прежде".

Сабаленка отправила 10 эйсов и выиграла 91% очков на первой подаче, оставив Пегулу шутить, что "казалось, что Серена [Уильямс] играла сегодня".

Так как титул в Цинциннати стал шестым в карьере Сабаленки на турнирах WTA 1000, она теперь делит третье место по количеству титулов среди действующих игроков с Сереной Уильямс. Сабаленка также имеет преимущество 5-2 в личных встречах с Пегулой перед Открытым чемпионатом США.

"Поразительные несколько недель", - сказала Пегула после поражения в финале. "К сожалению, Сабаленка играла сегодня на очень высоком уровне, и это не казалось достижимым. У меня были шансы в конце, но я не смогла воспользоваться ими".

Открытый чемпионат США начнется 26 августа.

Доминирующая игра Сабаленки на Открытом чемпионате Цинциннати продемонстрировала ее любовь к теннису, когда она наслаждалась игрой в спорт, который ей нравится. Несмотря на стремление Пегулы последовать за Гулэгонг Каули и выиграть tanto Открытый чемпионат Канады, как и Открытый чемпионат США в сезоне, мастерство Сабаленки в теннисе, такое как мощные подачи и высокая точность первой подачи, сделало победу над Пегулой во время их матча невозможной.

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