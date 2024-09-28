Чемпионат мира начинается с эмоционального потрясения и заканчивается триумфальной победой фаворита.

Женский велосипедный заезд на чемпионате мира омрачен трагическим инцидентом с велосипедисткой Мюриэль Фуррер: перед стартом состоялась минута молчания, встреченная эмоциональными слезами. Несмотря на то, что она была действующей чемпионкой, Лайан Липперт едва не завоевала медаль. Сражаясь с холодом и непрекращающимся дождем в Цюрихе, Липперт продемонстрировала поразительную стойкость, но в итоге заняла четвертое место. Липперт выразила разочарование, сказав: "Я хотела бы привезти домой медаль. В конце концов, мне не хватило немного, у меня была такая сильная решимость. Я вернусь в элиту спорта".

Короной стала действующая чемпионка Лотте Копекки, преодолевшая дистанцию в 154,1 километра. "Во-первых, я хочу выразить свои deepest condolences семье Мюриэль. Увидеть плачущих швейцарских велосипедистов на стартовой линии очень грустно. Эта победа также для Мюриэль", - сказала бельгийская чемпионка. В свете смерти Фуррер торжественное празднование было отменено, и флаги были приспущены.

Серебряный призёр

Американская гонщица Члоя Дайгерт завоевала серебряную медаль, а итальянка Элиза Лонго Боргини заняла третье место. Липперт едва не завоевала бронзовую медаль, уступив всего несколько сантиметров. "Наша стратегия прошла отлично. Лайан была в своей стихии. К сожалению, она была обойдена на финишной прямой, что действительно обидно", - сказал национальный тренер Андре Корфф.

Антония Нидермайер была фаворитом, но столкнулась с трудностями на предпоследнем круге и в итоге заняла 18-е место. Тем не менее, она успешно завоевала бронзовую медаль в категории U23. Нидермайер ранее доминировала в категории U23, выиграв титул в индивидуальной гонке с раздельным стартом во второй раз подряд, и завоевала серебряную медаль в командной гонке с раздельным стартом.

Минута молчания на старте

Германия не имела чемпионки мира с 2005 года, когда Регина Шляйхер победила в Мадриде. Другими немецкими велосипедистками, носившими радужную майку, были Юдит Арндт (2004), Уте Энценауэр (1981), Беате Хабetz (1978) и восточногерманская Элизабет Эйхольц (1965).

Соревнования были омрачены смертью юниорки Мюриэль Фуррер накануне. Участники собрались в молчании в память об 18-летней девушке перед стартом. Швейцарская команда заняла первый ряд, и последовала эмоциональная сцена, на которой участники поддерживали друг друга. Линда Занетти расплакалась, возглавив путь через тихий город Устер после нейтрального старта.

"Ездить с уважением и храбростью"

Соревнования проходили в ливень, и безопасность была главным приоритетом. "Важно ездить с уважением, не боясь и будучи храбрым", подчеркнула немецкая претендентка на медаль Антония Нидермайер. "Самое главное - финишировать в безопасности и гарантировать благополучие всех. Главная цель всех - избежать инцидентов сегодня".

Участники проехали изнурительные 154,1 километра, прежде чем вернуться к своей повседневной жизни. "Это действительно грустно. Конечно, множество факторов совпали, чтобы привести к аварии", призналась Франциска Кок, предупредив: "Решаться будет на подъеме, а не на спуске".

Спорт сыграл важную роль в этих соревнованиях, и велоспорт был выбран в качестве дисциплины. Несмотря на трагический инцидент с Мюриэль Фуррер, женский велосипедный заезд на чемпионате мира продолжался, хотя и с минутой молчания в честь Фуррер. Американская гонщица Члоя Дайгерт и итальянка Элиза Лонго Боргини завоевали серебряную и бронзовую медали соответственно, а Лотте Копекки защитила свой титул. Несмотря на разочарование, Лайан Липперт продемонстрировала поразительную стойкость, заняв четвертое место, и выразила свою решимость вернуться в элиту спорта.

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