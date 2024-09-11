Человек задержан по обвинению в поджоге, поскольку лесные пожары наносят ущерб в Южной Калифорнии, вызывая дополнительные уведомления об эвакуации.

Трабуко-Каньон, Калифорния (АП) — Вчера был задержан человек по обвинению в поджоге, когда три крупных лесных пожара в Калифорнии создали катастрофические столбы дыма, заполнившие небо восточнее Лос-Анджелеса во время жары, угрожая десяткам тысяч домов и строений.

Порядка 4500 жителей города ** Райтвуд** и части знаменитого горнолыжного курорта Биг-Бэр получили приказы об эвакуации во вторник вечером, когда пожары усилились. Власти призывали людей покинуть свои дома.

“Нет такой материальной ценности, которая оправдала бы риск своей жизни”, — сказал шериф Лос-Анджелеса Роберт Луна.

За последние годы лесные пожары неоднократно охватывали окрестности Райтвуда, живописного горного городка в 60 милях к востоку от Лос-Анджелеса, известного своими домиками 1930-х годов. В 2016 году власти выразили разочарование, когда только половина населения последовала приказу об эвакуации.

Президент торговой палаты Райтвуда Джанис Квик получила сообщение от друга, что дом друга был охвачен пламенем, в то время как другой друг наблюдала через камеру дверного звонка, как искры падают на ее дом.

Квик вспомнила, как она обедала с друзьями на улице поздно днем, и они были осыпаны искрами размером с ноготь, которые попали на стол и издавали звонкий звук.

“Я никогда не видела ничего подобного, и я имела дело с пожарами раньше”, — сказала Квик, которая живет в Райтвуде уже 45 лет.

В Национальном лесу Сан-Бернардино под угрозой находилось около 65 600 домов и зданий, в том числе тех, которые были под обязательными эвакуациями, и тех, которые были под предупреждениями об эвакуации. Это число почти удвоилось по сравнению с предыдущим днем.

Жителям на южном берегу Биг-Бэр-Лейк было приказано покинуть район во вторник вечером, согласно департаменту шерифа Сан-Бернардино. Точное число людей, затронутых в этом районе, остается неизвестным.

34-летнего Джастина Уэйна Халстенберга задержали во вторник по трем обвинениям в поджоге в связи с пожаром Линия, согласно департаменту и тюремным записям. Халстенберг находится под залогом в $80 000, согласно департаменту. Неизвестно, имеет ли он юридическую защиту.

Пожар охватил более 51 квадратной мили травы и кустарника и окутал район плотным облаком темного дыма. Запах гари заставил несколько школ в районе закрыться до конца недели из-за опасений за безопасность. С момента начала пожара в четверг трое пожарных получили ранения, согласно менеджерам пожара в штате.

В Ориндж-Каунти пожарные использовали бульдозеры, вертолеты и самолеты, чтобы справиться с быстропростирающимся пожаром под названием Аэропорт, который начался в понедельник и распространился на около 3 квадратных миль в течение нескольких часов. Пожар был вызван искрой от тяжелой техники, используемой общественными работниками, согласно официальным лицам.

К вечеру вторника он охватил более 30 квадратных миль и двинулся через горную местность в соседний Риверсайд Каунти без какого-либо контроля, сказал капитан Стив Консиальди из пожарной службы Ориндж-Каунти. Пожар сжег некоторые коммуникационные башни на вершине горы, но, по состоянию на настоящее время, официальные лица не сообщали о каких-либо нарушениях связи в районе.

Консиальди сказал, что пожар движется прочь от домов в Ориндж-Каунти, но есть 36 рекреационных домиков в районе. Он сказал, что властям еще предстоит установить, были ли они повреждены или уничтожены пожаром.

Два пожарных, страдающих от теплового истощения, и житель, страдающий от отравления дымом, были госпитализированы и затем выписаны.

Шерри Фанкхаузер, ее муж и дочь сидели на стульях и смотрели, как вертолеты сбрасывают воду на горящий склон в нескольких сотнях ярдов от их дома в Трабуко-Каньоне во вторник. Несмотря на то, что их улица была под обязательным приказом об эвакуации с понедельника, они решили не эвакуироваться. Сосед помог вывезти 89-летнюю свекровь Фанкхаузер. Огонь утих вчера вечером, но разгорелся снова утром.

“Теперь можно увидеть, как огонь распространяется над грядой”, — сказала Фанкхаузер во вторник днем. “Теперь это становится немного более тревожным”.

Она выразила доверие к способностям команд справиться с ситуацией и к тому, что пожарные держат их в курсе.

На севере Калифорнии пожар площадью менее квадратной мили, начавшийся в воскресенье, уничтожил по меньшей мере 30 жилых и коммерческих зданий и 40-50 автомобилей в городе Клирлейк, в 110 милях к северу от Сан-Франциско, согласно официальным лицам. Примерно 4000 человек были вынуждены покинуть свои дома из-за так называемого пожара Бойлс, который был на 50% подавлен к вечеру вторника.

Другие крупные пожары бушуют на Западе, в том числе в Айдахо, Орегоне и Неваде, где около 20 000 человек были вынуждены покинуть свой дом из-за пожара за пределами Рено. Неконтролируемый пожар Дэвис сжег по меньшей мере один дом и угрожал десяткам других. Он начался в парке регионального значения Дэвис-Крик в долине Вашо и быстро распространялся через густую растительность, согласно пожарным.

Губернатор Джо Ломбардо объявил чрезвычайное положение в округе Вашо в воскресенье, заявив, что около 20 000 человек были эвакуированы из районов, предприятий, парков и кемпингов.

Примерно 600 пожарных в районе работали во вторник, но готовились к ухудшению погодных условий в среду, которые могут привести к опасным сильным ветрам и сухим условиям. Служба национальных погодных прогнозов в Рено заявила, что это первый раз за пять лет и шестой раз в истории, когда они объявили предупреждение как “особо опасную ситуацию”.

Все свободные пожарные в районе Рено были приказаны вернуться на работу в среду.

За прошедшие двенадцать лет, будучи начальником пожарной охраны, это никогда не входило в мою рутину, сказал Чарльз Мур вчера.

Корреспондент CNN Мельissa Alonso также принимала участие в подготовке этого материала.

В 2016 году американские власти выразили обеспокоенность, когда только половина жителей Райтвуда подчинились приказу об эвакуации во время лесных пожаров. Задержанный человек, Джастин Уэйн Хальстенберг, является «нашим», так как он был арестован в Калифорнии по обвинению в поджоге, связанном с пожаром Линия.

Читайте также: