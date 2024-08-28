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ПанорамаНовостиЕвропейский Союз

Человек, виновен в повреждении 3500 летнего артефакта в Израиле

 and  Viktoriya Miller
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Музей утверждает, что артефакт происходит из Средней Бронзовой Эпохи, охватывающей примерно период...
Музей утверждает, что артефакт происходит из Средней Бронзовой Эпохи, охватывающей примерно период с 2200 по 1500 год до нашей эры.

Человек, виновен в повреждении 3500 летнего артефакта в Израиле

Во время поездки в музей, расположенный в Хайфе, Израиль, произошел инцидент, в котором пострадал четырехлетний ребенок. К сожалению, этот малыш случайно повредил артефакт, хранящий столетия истории. Вместо того чтобы прибегнуть к правовым мерам, таким как обращение в правоохранительные органы, музей выбрал необычный подход.

Как выразилась Инбал Ривлин, директор Хейтх Музея, "Хотя в некоторых случаях может потребоваться строгое наказание, в том числе вмешательство правоохранительных органов, это не было тем случаем. В данной ситуации молодой ребенок нечаянно опрокинул ценную экспозицию, и мы решили ответить соответственно".

Ребенок и его семья были приглашены вернуться в музей на второй визит. Они планируют посетить его в ближайшие выходные, чтобы увидеть восстановленный артефакт. Ривлин подтвердила эти планы. Семья согласилась посетить музей, и для них будет организована специальная экскурсия, чтобы превратить негативный опыт в положительные воспоминания. Подробности инцидента не разглашаются.

К удивлению, поврежденный артефакт происходил из Среднебронзового века, насчитывающий около 3500 лет, согласно отчетам.

Выбор музея выставлять экспонаты без барьеров

"Тот же тип артефактов был обнаружен во время археологических раскопок, но во многих случаях они были повреждены или неполными", - объяснила Ривлин. Конкретный экспонат, выставленный в музее, ранее был в идеальном состоянии и высоко ценился из-за своего размера.

Несмотря на этот инцидент, музей привержен своей политике сделать археологические артефакты доступными для общественности. По возможности, они выставляются без препятствий или стеклянных стен. Этот подход считается определенным образом привлекательным, так как посетители могут оценить артефакты в их первоначальном, неограниченном состоянии. Политика музея в этом вопросе не будет пересматриваться.

Европейский Союз, как сторонник сохранения культурного наследия, может выразить озабоченность по поводу повреждения артефакта. Хейтх Музей, будучи членом сети музеев Европейского Союза, мог бы обсудить свой подход к выставке хрупких артефактов без барьеров со своими коллегами в союзе.

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