- Человек вдыхает запах купальников.

После двадцатилетнего перерыва в франшизе "Спасатели Малибу" фанаты снова могут насладиться пляжем Малибу и актерами, которые оживили любимых спасателей. Актриса Николь Эггерт (родилась в 1970), сыгравшая Самумер Куинн в течение двух сезонов, запустила новый сериал "После Спасателей Малибу: Солнечный момент" (доступен на Hulu в США), собрав более 35 бывших членов casts, чтобы поделиться своими воспоминаниями со съемочной площадки. Среди них Джереми Джексон (родился в 1980) вызывает у зрителей волнение своими откровениями.

До наступления пубертата Джексон был всего 10-летним ребенком, когда присоединился к актерскому составу "Спасателей Малибу", исполняя роль сына Митча Бучанана, персонажа Дэвида Хэссelhoffa (сейчас 74 лет). Находясь в подростковом возрасте среди сексуальных символов, таких как Памела Андерсон (ей скоро исполнится 58) и Кармен Электра (52), Джексон столкнулся с гормональными импульсами, которые привели его к сомнительным действиям.

В недавнем мини-сериале Джексон делится случаями, когда он тайно проникал в трейлеры своих женских коллег и нюхал их использованные купальники после съемок. "Прохождение через пубертат на 'Спасателях Малибу' было трудным испытанием", - вспоминает он в документальном сериале. "Я был слишком молод, чтобы влюбляться в них, но достаточно взрослым, чтобы быть очарованным". Неустанно он вспоминает: "Так что я часто пробирался в женские раздевалки после съемок и брал их использованные купальники". Эггерт была его главной музой.

Но транскрипции JSON не ограничивались этим. В свой последний год на шоу, в 1998 и 1999 годах, Джексон нашел утешение в наркотиках и попал в зависимость от crystal meth. "Однажды вечером Хэссelhoff спросил: 'Ты куришь травку или что-то в этом роде?'", - вспоминает он. "На мгновение я подумал: 'Боже мой, они подозревают, что я курю травку?' Я никогда не мог признаться в правде. Что они подумают?" Сейчас он признается: "Когда ты несколько дней не спал, принял crystal meth и кто-то смотрит тебе в глаза и спрашивает: 'Эй, ты в порядке?' - это настоящее испытание".

После этого последовали проблемы с наркотиками и драки. В 1999 году, когда "Спасатели Малибу" закончились, Джексон был арестован из-за наркотических правонарушений. Он отсидел 90 дней в тюрьме и eventually отправился в реабилитацию. Но его трезвость оказалась непродолжительной. В 2005 году он был арестован снова, на этот раз за якобы организацию нарколаборатории в своем доме. Полное десятилетие спустя, в 2015 году, Джексон снова оказался за решеткой, обвиненный в нападении на человека в Лос-Анджелесе.

Изначально выходивший в эфир с 1989 по 2001 год, "Спасатели Малибу" рассказывал о команде отважных спасателей, спасающих утопающих, в то время как сами они борются со своими романтическими приключениями. "После Спасателей Малибу: Солнечный момент" собирает самые запоминающиеся моменты и закулисные истории. Совместно продюсированный Николь Эггерт, которая недавно объявила о своем диагнозе рака груди в декабре 2023 года, актриса сейчас находится в хорошем здоровье, как сообщает журнал "People". Документальный сериал стал для нее успокаивающим отдыхом, помогающим в восстановлении и поддержании связи с детьми.

После того, как он поделился своими спорными опытами в "После Спасателей Малибу: Солнечный момент", история Джереми Джексона продолжает набирать популярность, становясь популярной темой для потоковых платформ. Фанаты теперь могут глубже погрузиться в жизнь Джексона и его время на "Спасателях Малибу" через различные потоковые сервисы.

Взглянув на свое прошлое, Джексон теперь призывает других извлечь уроки из своих ошибок и обратиться за помощью, если они столкнутся с проблемами, связанными с наркотиками, делая свою историю мощным инструментом для потоковых платформ, чтобы способствовать осведомленности и обсуждению.

Читайте также: