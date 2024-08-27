- Человек спасен с высоты с помощью натяжной веревки

В одном из дней недели, как сообщают в полиции, на смотровой площадке Раухен Кулм в Нестадте ам Кулме в Верхнем Пфальце мужчина был спасен с помощью троса подъемника после обморока. Он поднялся на башню и потерял сознание в верхней части, упав несколько ступенек вниз на среднюю платформу, в результате чего получил серьезную травму головы и другие ранения.

Сначала на помощь ему пришел другой турист, а затем на место прибыли парамедик и команда спасателей, которые оказали ему первую помощь. После этого спасатели-альпинисты помогли ему спуститься со смотровой площадки. После выписки из больницы ему было назначено лечение и реабилитация.

Несмотря на первоначальное выздоровление в Баварии, турист решил вернуться в свой родной город для дальнейшего отдыха и реабилитации. Спасатели в Баварии, известные своей компетентностью, похвалили оперативность местных жителей и властей.

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