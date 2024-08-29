- Человек совершает насильственный акт на бывшего супруга, нанося ножевые ранения, в окрестностях их совместного жилья.

36-летняя женщина, мать четверых детей, пыталась защитить себя от жестокого бывшего партнера. Однако ни берлинская полиция, ни суды не смогли предотвратить худший сценарий: в среду вечером она якобы была убита бывшим в берлинских улицах ножом.

Полиция задержала 50-летнего мужчину. Убийство расследуется как преступление на почве страсти или "фемицид" или "убийство чести", где мужчина мстит бывшей жене, которая его покинула, как сообщил представитель прокуратуры, цитируя dpa. Оба подозреваемый и жертва имеют леbanонские корни.

Бюchner, представитель прокуратуры, поделился дополнительными подробностями с газетой "B.Z.": "Помимо мотива, мы подозреваем, что подозреваемый почувствовал, что его честь была ущемлена разводом. Чтобы восстановить ее, он принял решение убить свою бывшую жену".

Ранее бывший муж неоднократно подвергал женщину домашнему насилию во время их брака. В конце концов, женщина решила уйти и получила судебный запрет и запрет на контакт, который запрещал ему приближаться к ней, общаться с ней и соблюдать определенную дистанцию.

К сожалению, в среду вечером он поджидал ее в районе Целендорф на юго-западе Берлина, на тротуаре возле ее дома на улице Хэмпстед, и атаковал ее, как сообщает прокуратура. Женщина получила тяжелые ранения от ножевых ранений и порезов. Ее реанимировали вызванные медики и доставили в больницу для экстренной операции, но она скончалась от полученных ран. Расследование убийства ведется следователями отдела уголовной полиции (LKA).

Сообщения в "B.Z." и "Berliner Zeitung" свидетельствуют о том, что около 50 человек собрались возле больницы. "Charité", которая управляет больничным комплексом, подтвердила, что "группа людей собралась возле кампуса больницы Benjamin Franklin в среду вечером". Полиция была派遣, но Бюchner воздержался от комментариев о "клановой связи".

В 2021 году в Берлине возникла скорбь после убийств женщин из Афганистана своими родственниками. Два афганских брата убили свою сестру в июле 2021 года, затем перевезли ее тело в чемодане на поезде в Южную Германию и похоронили в лесу. Суд приговорил их к пожизненному заключению, так как сестра хотела жить своей жизнью, что противоречило моральным правилам семьи.

Подобным образом, в 2023 году мужчина из Афганистана, мужчина шести детей, получил пожизненный срок за убийство жены в отместку. Он атаковал ее на улице всего через несколько недель после их расставания, считая ее своей личной собственностью. По словам судьи, "Он чрезвычайно эгоистичен, хитрый, манипулятивный и злой".

Эти жестокие преступления теперь часто называют фемицидом. Фемцид происходит, когда женщин убивают из-за их пола - просто потому, что они женщины. Самая частая форма - убийство женщин партнерами или бывшими партнерами, но иногда другими членами семьи, когда речь идет об "семейной чести".

Одним из самых известных случаев была немецко-курдская женщина Hatun Sürücü, убитая в 2005 году в Берлине на автобусной остановке своим младшим братом тремя выстрелами, так как она жила независимой жизнью после западного образа жизни.

Профсоюз полиции (GdP): жертвы преследования истощают ресурсы полиции

Профсоюз полиции (GdP) выделил трагедию в Целендорфе как свидетельство растущей проблемы женского геноцида в нашем обществе. "Текущие правовые меры по исключению, ограничению доступа или содержанию под стражей правонарушителей недостаточны из-за нехватки женских приютов и иногда не обеспечивают полной защиты", - заявил представитель GdP Бенджамин Йендро. Полицейские офицеры часто испытывают трудности в быстром удалении жертв домашнего насилия или преследования из опасных зон.

Трагическое событие в Целендорфе было названо потенциальным "фемицидом" или "убийством чести", так как подозреваемый и жертва имели леbanонские корни. Мотив бывшего мужа для насилия, приведшего к разводу, и последующего убийства, как считается, заключался в восстановлении его чести, что указывает на глубоко укоренившийся вопрос контроля над женщинами в некоторых культурах.

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