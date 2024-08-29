Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиБрак

Человек совершает насильственный акт на бывшего супруга, нанося ножевые ранения, в окрестностях их совместного жилья.

Отдельный человек убил свою бывшую супругу и мать четверых детей, используя нож. До этого инцидента она срочно просила суд и правоохранительные органы о принятии мер защиты.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 2 минут
Несмотря на срочное хирургическое вмешательство, женщина скончалась в больничном учреждении.
Несмотря на срочное хирургическое вмешательство, женщина скончалась в больничном учреждении.

- Человек совершает насильственный акт на бывшего супруга, нанося ножевые ранения, в окрестностях их совместного жилья.

36-летняя женщина, мать четверых детей, пыталась защитить себя от жестокого бывшего партнера. Однако ни берлинская полиция, ни суды не смогли предотвратить худший сценарий: в среду вечером она якобы была убита бывшим в берлинских улицах ножом.

Полиция задержала 50-летнего мужчину. Убийство расследуется как преступление на почве страсти или "фемицид" или "убийство чести", где мужчина мстит бывшей жене, которая его покинула, как сообщил представитель прокуратуры, цитируя dpa. Оба подозреваемый и жертва имеют леbanонские корни.

Бюchner, представитель прокуратуры, поделился дополнительными подробностями с газетой "B.Z.": "Помимо мотива, мы подозреваем, что подозреваемый почувствовал, что его честь была ущемлена разводом. Чтобы восстановить ее, он принял решение убить свою бывшую жену".

Ранее бывший муж неоднократно подвергал женщину домашнему насилию во время их брака. В конце концов, женщина решила уйти и получила судебный запрет и запрет на контакт, который запрещал ему приближаться к ней, общаться с ней и соблюдать определенную дистанцию.

К сожалению, в среду вечером он поджидал ее в районе Целендорф на юго-западе Берлина, на тротуаре возле ее дома на улице Хэмпстед, и атаковал ее, как сообщает прокуратура. Женщина получила тяжелые ранения от ножевых ранений и порезов. Ее реанимировали вызванные медики и доставили в больницу для экстренной операции, но она скончалась от полученных ран. Расследование убийства ведется следователями отдела уголовной полиции (LKA).

Сообщения в "B.Z." и "Berliner Zeitung" свидетельствуют о том, что около 50 человек собрались возле больницы. "Charité", которая управляет больничным комплексом, подтвердила, что "группа людей собралась возле кампуса больницы Benjamin Franklin в среду вечером". Полиция была派遣, но Бюchner воздержался от комментариев о "клановой связи".

В 2021 году в Берлине возникла скорбь после убийств женщин из Афганистана своими родственниками. Два афганских брата убили свою сестру в июле 2021 года, затем перевезли ее тело в чемодане на поезде в Южную Германию и похоронили в лесу. Суд приговорил их к пожизненному заключению, так как сестра хотела жить своей жизнью, что противоречило моральным правилам семьи.

Подобным образом, в 2023 году мужчина из Афганистана, мужчина шести детей, получил пожизненный срок за убийство жены в отместку. Он атаковал ее на улице всего через несколько недель после их расставания, считая ее своей личной собственностью. По словам судьи, "Он чрезвычайно эгоистичен, хитрый, манипулятивный и злой".

Эти жестокие преступления теперь часто называют фемицидом. Фемцид происходит, когда женщин убивают из-за их пола - просто потому, что они женщины. Самая частая форма - убийство женщин партнерами или бывшими партнерами, но иногда другими членами семьи, когда речь идет об "семейной чести".

Одним из самых известных случаев была немецко-курдская женщина Hatun Sürücü, убитая в 2005 году в Берлине на автобусной остановке своим младшим братом тремя выстрелами, так как она жила независимой жизнью после западного образа жизни.

Профсоюз полиции (GdP): жертвы преследования истощают ресурсы полиции

Профсоюз полиции (GdP) выделил трагедию в Целендорфе как свидетельство растущей проблемы женского геноцида в нашем обществе. "Текущие правовые меры по исключению, ограничению доступа или содержанию под стражей правонарушителей недостаточны из-за нехватки женских приютов и иногда не обеспечивают полной защиты", - заявил представитель GdP Бенджамин Йендро. Полицейские офицеры часто испытывают трудности в быстром удалении жертв домашнего насилия или преследования из опасных зон.

Трагическое событие в Целендорфе было названо потенциальным "фемицидом" или "убийством чести", так как подозреваемый и жертва имели леbanонские корни. Мотив бывшего мужа для насилия, приведшего к разводу, и последующего убийства, как считается, заключался в восстановлении его чести, что указывает на глубоко укоренившийся вопрос контроля над женщинами в некоторых культурах.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Берег Эльбы в Дрездене испытывает засуху, некоторые участки становятся пустынными.
Панорама

"Южные регионы, как ожидается, выдержат палящую жару не менее чем до вторника".

"Южные регионы, как ожидается, выдержат палящую жару не менее чем до вторника". По данным метеорологов, лето заканчивается к концу августа. По словам метеоролога Бьёрна Александра в интервью, это лето занимает высокое место в климатических данных. Однако общее мнение заключается в том, что мы столкнулись с непредсказуемым летом, которое

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Павел Дуров, архитектор платформы Telegram, широко признан защитником онлайн-свободы.
Панорама

Судебное разбирательство вокруг Дурова стимулирует дискуссии относительно обстоятельств Telegram

Приблизительно миллиард пользователей пользуется мессенджером Telegram. Несмотря на освобождение его создателя, Дурова, в соответствии с определенными условиями, французские правоохранительные органы продолжают изучать серьезные обвинения.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Falcon 9 spacecraft испытывает взрыв во время своего снижения.
Панорама

Задержка запуска ракеты SpaceX: авиационное управление США налагает паузу

После выполнения стандартного схода, сегмент 'Falcon 9' отклоняется от курса и загорается, потенциально влияя на разные космические экспедиции.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Иногда видео камерой фиксируется пользование туалетом.
Панорама

Критические замечания комиссии по борьбе с пытками в отношении уголовных учреждений Германии

Критические замечания комиссии по борьбе с пытками в отношении уголовных учреждений Германии Согласно обзору, проведенному Анти-пыточным надзорным органом в Германии, несколько тюрем и психиатрических учреждений нарушают основные права человека. В отчете отмечается, что условия проживания в этих учреждениях жестоки. В частности, в тюрьмах Саарланда и Баден-Вюртемберга двое заключенных были вынуждены

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

Пассажиры северо-западных железных дорог продолжают терпеть задержки ввода новых услуг.
Федеральные земли Германии

Поезда на север снова задерживаются <unk>

На автостраде Бремен-Нижняя Саксония запланированы значительные улучшения с вводом в эксплуатацию новых поездов. Пассажиры возмущены третьей инцидентом задержки.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
ДТП на федеральной трассе якобы связано с участием скорой помощи
Федеральные земли Германии

ДТП произошло с участием скорой помощи, перевозившей пациента.

Произошла серия столкновений, в которую были вовлечены пять автомобилей, одним из которых была работавшая в рабочее время скорая помощь.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Бассейн в Конрадесеулле может содержать опасные сине-зеленые водоросли, согласно предупреждению...
Федеральные земли Германии

В учреждениях здравоохранения предупреждают о плавании в Конрадсрейтере.

Возможное присутствие голубых водорослей, производящих токсины, представляет опасность в озере для отдыха в Konradsreuth. Власти советуют воздержаться от купания из-за соображений здоровья.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
После первоначальной неудачи Брауншвейг позже приветствует Полтера и Джекеля.
Федеральные земли Германии

После первоначальной неудачи Брауншвейг позже приветствует Полтера и Джекеля.

П Égliseльд Эйк, часто остававшийся в запасе в «'Union Berlin», объединяется с форвардом Полтером, покинувшим «Шальке 04». Полудуeronow должно помочь «Ейч/nginx» в борьбе против вылета.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно