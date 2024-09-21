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Человек с населением 700 миллионов человек вписывает свое имя в книги истории бейсбола.

 and  Katherine Bradley
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Человек с населением 700 миллионов человек вписывает свое имя в книги истории бейсбола.

Shohei Ohtani – самый дорогой бейсболист в мире, и он доказывает свою ценность каждый раз, выходя на поле. Его последнее достижение вызвало настоящий ажиотаж.

В этом сезоне Оhtani выбил 50 хоум-ранов и украл 50 баз. Он стал первым игроком в истории Главной лиги бейсбола, которому удалось это сделать, выбив хоум-ран в седьмом иннинге матча Лос-Анджелес Доджерс против Майами Марлинс со счётом 20:4.

После матча Оhtani, завершивший сезон с 51 хоум-раном и 51 украденной базой, признался, что сам удивлен своим достижением: "Честно говоря, я, пожалуй, больше всех удивлен".

Тренер Доджерс Дэйв Робертс был не менее потрясен: "Эта игра существует уже более 200 лет, и такого раньше не случалось". Оhtani, подписавший рекордный контракт на $700 миллионов и 10 лет с Доджерс перед сезоном, на данный момент имеет 222 хоум-рана в карьере. Легенда НБА Леброн Джеймс назвал его выступление "нереальным".

Япония ликует

В пятницу вся Япония ликовала по поводу достижения Оhtani. Он стал главным трендом в социальных сетях, газеты выпустили спецвыпуски, а утренние новости подробно освещали его достижение. Глава кабинета министров Йошимиса Хаяси поздравил Оhtani в Токио: "Мы хотим поздравить его от всего сердца. Мы искренне надеемся, что мистер Оhtani, который уже добился одного достижения за другим и открыл новую эпоху, продолжит свои успехи".

Победа над Марлинс гарантировала Доджерам место в плей-офф, чего Оhtani, несмотря на то, что дважды был назван самым ценным игроком Американской лиги, пока выступал за Лос-Анджелес Эйнджелс, еще не добивался.

Японские любители спорта праздновали историческое достижение Оhtani, которое вновь возродило гордость за бейсбол своей страны. После своего выдающегося сезона 50-50 слава Оhtani продолжает расти во всем мире.

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