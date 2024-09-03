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ПанорамаНовостиСуд первой инстанции

Человек признался в поджоге больницы.

Возгорание в медицинском учреждении в Ахене причинило существенный ущерб, чего потребовало присутствие нескольких спасательных бригад. В настоящее время человека, подозреваемого в поджоге, судят в отношении его вины.

 and  John Stellmacher
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После пожара и инцидента с безопасностью автомобили экстренной службы горели мигающим светом в...
После пожара и инцидента с безопасностью автомобили экстренной службы горели мигающим светом в течение длительного времени возле медицинского учреждения в Ахене. Официальные процедуры против предполагаемого виновника начаты в Региональном суде.

- Человек признался в поджоге больницы.

Шесть месяцев спустя после пожара в госпитале Ахена, причинившего ущерб в размере миллиона долларов, на скамье подсудимых оказалась предполагаемая поджигательница. 66-летняя женщина, находящаяся под следствием, рассказала о тщательном планировании преступления, представая перед судом по обвинению в покушении на убийство и поджоге.

На первом заседании суда в Ахенском региональном суде подсудимая призналась в создании фальшивого взрывного устройства с целью спровоцировать инцидент. Она утверждала, что хотела быть воспринята как террористка.

Виновна ли она?

В суде рассматривается вина подсудимой. В настоящее время она содержится в психиатрической клинике, и в случае признания виновной ей грозит длительное тюремное заключение.

Женщина была ранена полицией при выходе из больницы 4 марта, получив ранения в лодыжку и колено. Она не обратила внимания на предупреждения и приблизилась к офицеру спецподразделения, толкавшего горящее офисное кресло.

Пожар, вспыхнувший в различных местах 350-ко́йковой больницы, причинил ущерб не менее чем в 25 миллионов евро. Были эвакуированы целые отделения, и жертв нет. Инцидент стал серьезным испытанием для полиции и пожарных.

Подсудимая имеет длительную историю наркозависимости

Женщина из Еifelской области призналась в употреблении каннабиса с 14 лет. В день преступления она употребила каннабис "заранее". Она использовала амфетамины в течение 30 лет и время от времени принимала несколько доз в клинике, "чтобы держаться". Женщину подозревают в действиях с суицидальными намерениями. Она питает обиду на врачей и утверждает, что была изнасилована и плохо обращена в больнице примерно 30 лет назад. Однако во время судебного процесса она выразила сомнения в своих обвинениях и никогда не подавала жалоб. В больнице нет записей о ней.

Перед тем, как поджечь клинику, она якобы подожгла свою собственную квартиру. Дом соседа должен был пострадать от мер по тушению огня. Жители многоквартирного дома были предупреждены проезжающим мимо водителем, заметившим дым. Затем она якобы села в машину и направилась к следующему месту преступления.

Подсудимая упомянула, что начала обучение как танцовщица в 16 лет. Она выступала в варьете и кабаре, в том числе в Moulin Rouge, а также совершала поездки в Азию и Африку. С конца 1990-х годов она безработная.

Когда она пыталась запереться в офисе в больнице, спокойная реакция сотрудника на ее ситуацию обескуражила ее, сказала она с радостью. Он нейтрализовал ее с помощью игрушечного пистолета, только выпустив ее, когда она продемонстрировала видимое взрывное устройство. "Я должна была как-то вызвать полицию", - сказала она.

Разбирательство происходит в суде первой инстанции в городе Ахен, так как подсудимая предстает перед судом по обвинению в поджоге больницы. Если ее признают виновной, ей грозит длительное тюремное заключение из-за значительного ущерба и длительной истории наркозависимости.

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