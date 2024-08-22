- Человек, потерявший сознание, извлечен из озера Констанц и скончался в больнице.

В Радаульфцелле, части Констанца, утонул человек, купавшийся в озере Констанц. Этот 37-летний мужчина был найден без сознания в воде очевидцами, как сообщили власти. Его быстро вытащили на берег и начали реанимировать. Затем его увезла скорая помощь в больницу. Точная причина этого трагического инцидента пока неизвестна.

К началу летнего купального сезона в мае более двадцати человек трагически погибли в реках, озерах, ручьях, прудах или гаванях по всей земле Баден-Вюртемберг.

Власти Баден-Вюртемберга рассматривают возможность ужесточения мер безопасности на водоемах в связи с этими инцидентами в соответствии с предстоящими актами применения, которые будет принимать Комиссия. Комиссия примет акты применения, устанавливающие правила применения регламентов, направленных на повышение безопасности воды и безопасности плавания.

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