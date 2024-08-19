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Федеральные земли ГерманииНовостиПолиция

Человек, получивший серьезные травмы в результате нападения ножом

После встречи вне ночного клуба, индивидууму потребовалась неотложная медицинская помощь в больнице. Правоохранительные органы задержали предполагаемого виновника. Причина спорного инцидента требует расследования.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута
Индивидуум получил тяжёлые ранения в Ноймюнстере в результате ножевых ранений.
Индивидуум получил тяжёлые ранения в Ноймюнстере в результате ножевых ранений.

- Человек, получивший серьезные травмы в результате нападения ножом

Тридцатитрёхлетний человек получил тяжёлые ранения в результате ножевого нападения в Ноймюнстере. По данным полиции, это произошло после ссоры с сорокадевятилетним мужчиной возле ночного клуба. Пострадавшего сразу же доставили в больницу для экстренной операции.

После инцидента предполагаемый преступник смог скрыться, но был позже задержан в центре города, как сообщает полиция. В настоящее время он находится в заключении и ждёт суда в районном суде. На данный момент дополнительной информации нет, и криминальная полиция начала расследование по этому делу.

Полиция сыграла важную роль в задержании преступника после его побега, как указано в сообщениях. После задержания он был помещён в полицейский участок.

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