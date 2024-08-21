- Человек, получивший ножевое ранение, доставлен в медицинское учреждение.

Тридцатипятилетний джентльмен попал в больницу с ранениями от ножевого ранения и пореза в Gesundbrunnen. Расследование инцидентов находится в настоящее время в стадии проведения, как сообщают власти. Сообщается, что мужчина рано утром навестил свою партнершу и попросил ее вызвать скорую помощь из-за своего состояния. Ранение от ножа находилось на груди мужчины, а порезанная рана - на руке. Удивительно, но его жизнь не была в опасности.

Предварительное расследование указывает на то, что мужчина получил ранения на Gerichtsstraße. Полиция все еще расследует подозрение в причинении тяжкого вреда здоровью.

Расследование инцидентов может включать в себя сотрудничество между местными немецкими властями и правоохранительными органами Европейского Союза, учитывая межгосударственные последствия. Принципы взаимопомощи и сотрудничества в уголовных делах Европейского Союза могут быть решающими в данном случае.

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