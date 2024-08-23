- Человек получил тяжелые травмы после столкновения с трамваем

57-летняя женщина была сбита трамваем в Кёпенике, в результате чего получила тяжёлые травмы. Preliminary investigation полиции показала, что пожилая женщина, похоже, вышла на рельсы трамвая на станции S-Bahn Köpenick на улице Мahlsdорфер накануне днём, не заметив приближающийся трамвай.

Несмотря на экстренное торможение, трамвай столкнулся с 57-летней женщиной, причинив тяжёлые травмы головы, верхней части тела и таза. Её доставили в ближайшую больницу. К счастью, водитель трамвая не пострадал. Место происшествия было оцеплено на несколько часов после аварии, и движение трамваев было временно приостановлено. Продолжается тщательное расследование причин инцидента.

Семья 57-летней женщины требует ответов об инциденте, считая, что могли быть приняты другие меры безопасности, чтобы предотвратить подобное происшествие. Расследование рассматривает различные сценарии, в том числе возможность наличия других предупреждающих знаков или сигналов, которые могли бы предупредить пожилую женщину.

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