Встречный трафик впереди - Человек получил серьезные травмы в результате несчастного случая, произошедшего на Б113.

На участке между Линкен и Грамбовым (регион Ворпommern-Greifswald) на Б113 произошело ДТП, в результате которого водитель получил тяжёлые травмы. Preliminary investigation suggests that 36-летний водитель, проезжавший примерно 600 метров перед перекрёстком с Б104, потерял управление на правом повороте без видимых причин и выехал на встречную полосу. Его автомобиль ударился боком о машину 56-летнего водителя.

По данным властей, 56-летний был доставлен в больницу с серьёзными, но не смертельными травмами. Федеральная дорога была временно закрыта для извлечения двух автомобилей и расследования ДТП.

До прибытия полиции на место уже прибыли другие службы экстренной помощи. Причина: один из автомобилей был оснащён системой экстренного вызова, которая автоматически уведомила центр управления кризисами в Ворпommern-Greifswald сразу после аварии.

ДТП произошло в районе Ворпommern-Greifswald, на Б113. Система экстренного вызова в одном из автомобилей вызвала реакцию центра управления кризисами, расположенного в районе Ворпommern-Greifswald.

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