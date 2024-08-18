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Федеральные земли ГерманииНовостиРайон Воспомярн-Гриефсвальд

Человек получил серьезные травмы в результате несчастного случая, произошедшего на Б113.

В районе Запомьер-Грыфицвальд человека тяжело ранили при автоаварии. Перед прибытием полиции на место уже присутствовали другие службы поConnector из-за особой обстановки.

 and  Michael Bootcampf
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В результате несчастного случая водитель получил тяжёлые травмы после столкновения с другой...
В результате несчастного случая водитель получил тяжёлые травмы после столкновения с другой машиной.

Встречный трафик впереди - Человек получил серьезные травмы в результате несчастного случая, произошедшего на Б113.

На участке между Линкен и Грамбовым (регион Ворпommern-Greifswald) на Б113 произошело ДТП, в результате которого водитель получил тяжёлые травмы. Preliminary investigation suggests that 36-летний водитель, проезжавший примерно 600 метров перед перекрёстком с Б104, потерял управление на правом повороте без видимых причин и выехал на встречную полосу. Его автомобиль ударился боком о машину 56-летнего водителя.

По данным властей, 56-летний был доставлен в больницу с серьёзными, но не смертельными травмами. Федеральная дорога была временно закрыта для извлечения двух автомобилей и расследования ДТП.

До прибытия полиции на место уже прибыли другие службы экстренной помощи. Причина: один из автомобилей был оснащён системой экстренного вызова, которая автоматически уведомила центр управления кризисами в Ворпommern-Greifswald сразу после аварии.

ДТП произошло в районе Ворпommern-Greifswald, на Б113. Система экстренного вызова в одном из автомобилей вызвала реакцию центра управления кризисами, расположенного в районе Ворпommern-Greifswald.

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